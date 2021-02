Top Rens har været udsat for en omfattende vandskade, og er nødsaget til at holde lukket, indtil skaderne er udbedret. Foto: Anders Ole Olsen

Omfattende vandskade i renseri

Renseriet Top Rens i Sct. Hansgade 31 er nødsaget til at indstille aktiviteterne den kommende tid, fordi der er sket en ret omfattende vandskade.

Diskotekets toiletter, som ligger over renseriet, er frostsprængt, og det er fosset ned med vand hele natten til i dag.

Lige nu er man ved at affugte, og bagefter skal alt ud af renseriet.

- Jeg håber ikke, at rensemaskinerne har taget skade, siger indehaver Birgit Johansen.

Skadeservicefirmaet, der arbejder på at udbedre vandskaden mener ikke, at renseriet kan åbne igen før engang i maj. Det skyldes, at alt er så gennemvådt.