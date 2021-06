Louise, Mathias, Lars, Jacob og Troels skal gætte et dyr ved at stikke hånden ind i en kasse og føle. Foto: Anders Ole Olsen

Olympiske lege med samvær og hygge

Det er en form for stjerneløb, hvor alle til slut får et diplom.

Hver gruppe har valgt et land, for eksempel vandland, miljøland, Afrikaland og England. Aktiviteterne knytter sig så til hvert land. I møjløland var disciplinen at sortere affald. I vandland var der mulighed for at tur i en gummibåd - ikke kun på vand, men brun sæbe og vand, som fik båden til at glide.