Ole-opfindernes og iværksætternes førstedame fylder rundt

Ringsted - 22. oktober 2021

Den korte distance mellem Giesegaards hvide renæssanceslot og herregårdens brune marker afspejler sådan set meget fint dagens fødselar: For Ulla Brockenhuus-Schack har altid haft kort fra tanke til handling, dog altid med den tålmodighed, det kræver at forvandle vækstvirksomheder og opfindelser til guldrandede forretningseventyr.

I dag fylder erhvervskvinden og grevinden fra Giesegaard Gods i den sydlige udkant af Ringsted Kommune 60 år.

Selvstændig fra barnsben Ulla Brockenhuus-Schack har haft ben i næsen, lige siden opvæksten i Struer i det nordlige Vestjylland. Som datter af en dyrlæge med egen selvstændig praksis, lærte hun tidligt, hvor langt man kan komme med høj energi og selvstændighed.

Under studiet i Business Administation på Copenhagen Business School (CBS) i 1980'erne kørte hun rundt og solgte tøj fra sin firmabil. Senere fik hun en mba fra Columbia Business School i New York, blev konsulent i McKinsey og indtog forskellige lederroller i mediekoncernen Egmont. Som bestyrelsesformand for IO Interactive stod hun bl.a. i spidsen for salget af den danske spilvirksomhed til en kvart milliard kroner.

Efterfølgende blev hun af landets førende brolæggere af vejen fra idé og virkelighed. Hvad enten Ulla Brockenhuus-Schack har rejst penge til vækstfirmaer gennem venturefonden Seed Capital, også kaldet "Danmarks iværksætterfond", eller investeret i opfindelser på Danmarks Tekniske Universitet, har hun været drevet af ambitionen om at se økonomisk potentiale i folks idéer. Eller som hun tilbage i 2010 sagde til DAGBLADET:

- Mit mål er hele tiden at bevise, at man kan tjene penge på vækstvirksomheder. Vi lever af at investere andre folks penge i projekter med økonomisk potentiale. Det er en langsommelig proces, hvor man skal have stor tålmodighed undervejs, sagde Ulla Brockenhuus-Schack om sit arbejde i iværksætterfonden Seed Capital.

Dengang som nu er venturefonden den eneste af sin slags i Danmark, og med en investeringskapital på ca. halvanden milliard danske kroner har den udruget succesrige app-virksomheder som Trustpilot, Vivino og Endomondo.

Fra frø til spire Ulla Brockenhuus-Schack har dog ikke bare hjulpet vækstvirksomheder på vej, men også haft været med til at plante innovative frø på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i Lyngby.

Som administrerende direktør i DTU Symbion Innovation, der en fond, som investerer i opfindelser på universitetet, fra 2003, har hun haft det forretningsmæssige øje på forskernes og de studerendes opfindelser.

Her var en af succeshistorierne, da fem danske forskere opfandt en sikker måde at opbevare ammoniak i høj koncentration. Herefter hjalp Ulla Brockenhuus-Schack med at få gang i et projekt, der skulle opfinde en effektiv metode til at rense dieseludstødningen fra lastbiler.

Det er dog ikke kun Ole-opfindere, der har fået hjælp fra den drevne erhvervskvinde. Gennem årene har Ulla Brockenhuus-Schack også ydet en stor arbejdsindsats i Børneastmafonden, som hun var med til at stifte i 1993, og så har arbejdet i Mary Fonden og One Life Foundation, der hjælper socialt udsatte, fyldt en del i kalenderen.

Går på jagt med familien Når hun vender hjem fra kontoret i København, bruger Ulla Brockenhuus-Schack tiden med sin familie på det 286 år gamle Giesegaard Gods mellem Ringsted og Faxe Kommune.

Hun er gift med landmanden Michael Brochenhuus-Schack, der udover at holde styr på herregården har været formand for landbrugets store organisation Landbrug & Fødevarer indtil 2011 og bestyrelsesformand for Realdania i mellem 2013-21. I dag har ægteparret fokus på pleje af herregårdens natur- og kulturhistoriske værdier i kombination med moderne jordbrugsvirksomhed og bolig- og erhvervsudlejning.

Sammen har de to voksne børn, Frederikke og Frands, og når Ulla Brockenhuus-Schack ikke kobler af med fitness, yoga, motionsløb eller tennis, elsker familien elsker gå på jagt eller tage på tur i den storslåede natur omkring herregården. Eller som Ulla Brockenhuus-Schack sagde i samme interview til DAGBLADET i 2010:

- Det er noget af det bedste, jeg ved, og det burde alle give sig tid til en gang imellem. Det er dejligt afslappende, og så får man ofte gode ideer samtidig.