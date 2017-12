I Østre Landsret i Bredgade i København skal tage stilling til, om straffen til en 26-årig chikanedømt er passende eller ej. Foto: Andreas Norrie

Ofre for grov chikane håber på højere straf til stalker

Ringsted - 07. december 2017 kl. 17:11 Af Anne Wandahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Østre Landsret skal nu se på sagen fra Ringsted, hvor 20-årig Ann-Sofie Bjørk og hendes mor, Bitten Bjørk, gennem et helt år blev forfulgt på mange måder af Ann-Sofies 26-årige eks-kæreste, skriver DAGBLADET Ringsted.

I Retten i Roskilde blev den 26-årige i november idømt ni måneders ubetinget fængsel for et helt års forfølgelse af familien Bjørk, herunder indbrud i familiens hjem, hvor de to små hunde Mickey og Malou blev stjålet og efterfølgende mishandlet og dræbt med adskillige knivstik.

Statsadvokaten har nu vurderet, at straffen på ni måneders ubetinget fængsel var for lidt, og har derfor anket til landsretten med påstand om skærpelse.

Det bliver taget vel imod i familien Bjørk.

- Ann-Sofie blev meget glad og lettet. Jeg er mere bekymret for, at vi skal hele det retsmareridt igennem igen, siger Bitten Bjørk til DAGBLADET Ringsted

Hun er dog mest glad for, at også statsadvokaten finder straffen for lav.

- Straffen var alt for mild, og på et eller andet tidspunkt må retssystemet trække en streg i sandet og statuere et eksempel, mener Bitten Bjørk.

Mens chikanen stod på, købte den 26-årige hus under en kilometer væk fra familien Bjørk.

Den 26-årige bor der dog ikke for tiden. Han er varetægtsfængslet, indtil en egentlig afsoning af straffen kan begynde.

- Vi kan tydeligt mærke »friheden«. Bare det at kunne forlade sit hjem uden øjne i nakken er en befrielse, siger Bitten Bjørk.

