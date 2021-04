Offentlig hjælp blev Cecilies plan B: - Jeg kunne ikke overskue at vente i så lang tid

Cecilie Holm Kronvold fra Ringsted fødte i oktober sønnen Arthur efter at have betalt 60.000 kroner for privat fertilitetsbehandling i 2019, da ventetiden på fertilitetsbehandling i Region Sjælland på daværende tidspunkt var på et år. I dag er ventetiden halveret, men det er stadig et godt stykke fra regionens målsætning om to til tre måneder. Privatfoto