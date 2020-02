Fire ud af fem unge i Ringsted mellem 15 og 25 år bakker op om idéen om et kreativt multihus. Det viser en analyse af behovet for et mødested for unge i Ringsted, som Ringsted Ungdomsforum (billedet) og UngRingsted står bag.

Artiklen: Øvelokaler og LGBT-grupper: Her er de unges ønsker til et mødested

598 unge mellem 15 og 25 år fra Ringsted har afgivet deres ønsker og visioner for et kommende mødested for unge. Øvelokaler, LGBT-grupper, et industrikøkken og multimedieværksted er blandt ønskerne.

I budgetaftalen for 2019-2022 inkluderede lokalpolitikerne en hensigtserklæring om at undersøge behovet for et mødested for unge i Ringsted. Undersøgelsen skulle klarlægge, om der mangler tilbud, der retter sig mod andre unge end dem, der allerede benytter eksisterende tilbud.

Det er kedeligt at være ung i Ringsted, og allerede efter folkeskolen vælger mange at søge mod gymnasier i eksempelvis Roskilde. Det vil både byrådet og de frivillige i Ringsted Ungdomsforum gerne gøre noget ved.

