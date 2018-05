Østagergård stillede sult og nysgerrighed

Se billedserie Nicklas er en af de unge, der er tilknyttet Østagergårds tilbud. - Jeg elsker at være ude, fortæller Nicklas, siddende på en af gårdens havetraktorer. - Dem bruger jeg, når jeg f.eks. skal klippe græs eller køre med jord, grus eller grene, fortæller han.

Ringsted - 21. maj 2018 kl. 17:24 Af Yngve Saxil Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Østagergård ligger placeret for enden af en halvlang grusvej, lidt gemt væk af Jystrups natur i fuldt flor på Slettebjergvej 21 nord for Ringsted.

Selv om faunaen havde gjort sit, for at skjule at her skete noget, så fortalte støj- og aktivitetsniveauet en anden historie, da Østagergårds åbent hus arrangement i går havde lokket mange mennesker til.

Muligheden for at tilbringe eftermiddagen med at drikke kaffe, spise vafler eller frisk bagt pizza, imens man kunne nyde et dejligt solskins-vejr, var da også svært tillokkende.

Samtidig kunne man også få et indblik i hvilke aktiviteter, der normalt foregår på Østagergård. For eksempel maler de eget mel og dyrker forskellige planter og krydderier i et stort drivhus.

Det var også muligt at købe en pose Østagergård-mel, hvilket i følge maleren, der i dagens anledning også var pizzaovns-mester, skulle være helt ideelt til pizzadej, alternativ kunne man også anskaffe en tomat- eller agurkeplante eller en fin blomst.

Østagergård er et integreret bo-, uddannelse- og beskæftigelsestilbud for unge og voksne i alderen 16 til 56 år, der har nedsat psykisk og/eller social funktionsevne.

På Østagergård, hvor 40 unge og voksne er tilknyttet, kan de få støtte, vejledning og struktur i hverdagen.

En stor del af de unge på Østagergård er også i gang med en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, også kaldet et STU-forløb. Forløbet tager tre år at gennemføre.