Østagergård: Bager brød med gamle kornsorter

Ringsted - 10. marts 2021 kl. 17:30 Af Bodil Pinholt

Østagergård i Jystrup har siden 2013 haft eget mølleri og bageri, hvor der bliver bagt brød af gamle kornsorter, som både er biodynamisk og økologisk.

- Det har en meget blødere glutenstruktur, der gør det lettere at fordøje, fortæller møller og aber Ingemai Fabricius om bageriets brød.

- I bagningen, hvor vi langtidshæver og syrner, bliver gluten nedbrudt, siger Ingemai Fabricius videre.

Derfor er Østagergårds brød blandt andet godt for glutenintolerante.

Det er fuldkornsmel, der bruges i bagningen, og det vil sige, at hele kornet er malet. Der bages flere slags brød, blandt andet to slags rugbrød og honningsalthævede brød, der er fermenteret, før det bliver bagt. Ugens brød, som varierer, er et langtidshævet groft brød.

»Det daglige brød« er bagt af sigtet mel, men selv om det er sigtet, så er der stadig 20 procent fuldkorn i brødet.

Til sammenligning fortæller Jacob Antvorskov, der er daglig leder og projektudvikler, at sandwichfuldkornsbrød andre steder fra normalt kun indeholder seks procent fuldkornsmel i.

Det mel Østagergård bager med, er alt sammen produceret på gårdens egne marker, og det er altid friskt.

- Vi giver kun melet et halvt år i holdbarhed, oplyser Ingemai Fabricius.

Foruden det gode brød, der bliver bagt, så er der hele den pædagogiske mening med arbejdet. Østagergård er et integreret bo-, uddannelses- og beskæftigelsestilbud for mennesker med nedsat psykisk og/eller social funktionsevne, som har behov for støtte, vejledning og struktur i hverdagen.

Der er over 80 elever og de er fordelt på forskellige lokationer i Lejre og Jystrup.

Inde fra mølleriet kan eleverne kigge direkte ud på markerne, hvor kornet gror. De er med i processerne hele vejen fra jord til bord.

De kan se meningen med det, de er med til. Det er da også, hvad en elev for nylig gav udtryk for overfor en pædagog.

- Det var måske en elev, vi tænkte, ikke havde set meningen, siger Jacob Antvorskov, der glæder sig over elevens positive udmelding.

Jacob Antvorskov fortæller videre, at det på Østagergaard er det store problem at få eleverne til at møde til tiden - klokken 8.

- De gerne vil møde klokken 7, fortæller han.

Det er fordi det giver mening, det de beskæftiger sig med. Inden vinterferien spurgte Jacob Antvorskov en elev, om vedkommende ville komme en dag i ferien. Det ville pågældende elev meget gerne og takkede ikke mindre end tre gange, fordi han måtte. Det afspejler eleverne trivsel.

I mølleriet er Lasse Almstrup Christensen og Michael John Reynolds i færd med at veje mel og ærter af for at pakke det.

Lasse Christensen kommer næsten hver dag i mølleriet, og han har været her i seks til syv år.

- Vi har meget teamwork, og vi er begyndt på noget nyt med ærter, fortæller Michael John Reynolds, der har været fast i mølleriet siden i sommer.

Det nye med ærterne er, at Østagergård har fået en maskine, som kan skille ærter fra korn, når det er høstet.

Ærter bliver dyrket sammen med kornet fordi ærter binder kvælstof til jorden. Før blev korn og ærter høstet samtidig og brugt til dyrefoder, men med maskinen, som kan skille de to produkter, så kan ærterne nu bruges til menneskeføde.

Ærterne er en gammel, dansk sort, og de kan bruges nøjagtigt som kikærter. Det er et dansk produkt, som er bæredygtigt produceret.

- Det er lige så fyldt med proteiner som kikærter, forsikrer Jacob Antvorskov.