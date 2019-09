"Øst" fylder rundt og fejrer stadig ånden, hånden og fælleskabet

Østagergård har eksisteret siden 1989 som sted for unge med mentale udfordringer, der arbejder ved stedets landbrug og kreative værksteder. – Det handler om at få skabt livsduelighed til selvstændige liv, siger forstanderen fra institutionen, der lige så meget rækker ind efter eleverne som ud i omverdenen.

Institutionen, der er et arbejds-, uddannelses og ikke mindst bofællesskab for 75 unge mennesker med særlige behov, ligger i den bakkede landsby, hvis Dagli’Brugs tillige har unge ansat fra gården.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her