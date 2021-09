Se billedserie Konservatives Andreas Karlsen stillede i 2018 forslag om at få Dannebrog i byrådssalen. Det ønske blev bakket op af et flertal i byrådet og i februar 2019 blev denne fane så overrakt af Danmarks-Samfundet. Foto: Jakob Fønss

Ønske om regnbueflag deler byråd

Ringsted - 16. september 2021 kl. 06:10 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen

Skal der være adgang for andre flag end Dannebrog i kommunale flagstænger i Ringsted Kommune?

Det spørgsmål blev et varmt debatemne, da Radikale Venstres Torben Lollike havde benyttet initiativretten til at få en sag om flagning under Pride-ugen på byrådsmødet mandag aften.

- Jeg blev inspireret af en artikel i Dagbladet, hvor en LGBT-person efterlyste en markering fra Ringsted Kommune under pride-ugen. Det synes jeg egentlig er en god ide. Det er noget, som man gør i flere andre kommuner og efter en snak med den pågældende stiller jeg nu forslaget om, at vi hejser regnbueflaget en dag i Prideugen. På den måde viser vi, at vi hylder kærligheden og mangfoldigheden, sagde Torben Lollike.

Han håbede, at der samtidig vil komme mere spræl på Torvet under Prideugen.

Enhedslistens Henrik Kjær indledte med at bakke op om forslaget, inden Konservatives Andreas Karlsen fik ordet.

Han benyttede lejligheden til at drille Torben Lollike.

- Politik er en sjov størrelse en gang imellem. For tre år sagen satte jeg et lignende forslag på byrådsdagsordenen, da jeg ønskede at få en fane med Dannebrog i byrådssalen. Og en af dem, som var meget kritiske dengang, var jo dig Torben. Du syntes, at det var populistisk og ikke noget, som byrådet skulle bruge tid på. Derfor er det jo noget af en kovending, vi oplever i dag, sagde Andreas Karlsen.

Han advarede samtidig om, at det kunne blive en glidebane, hvis man sagde ja til at flage med regnbueflaget uden at overveje de mulige konsekvenser grundigere. Han ønskede derfor at få lavet en politisk sag, så kommunen kan få en flagpolitik.

- Dannebrog kunne være hejst på alle årets dage og så kan vi tage stilling til, om vi ønsker, at der eksempelvis bliver flaget med Pride-flaget en dag om året, tilføjede Andreas Karlsen.

Det konkrete forslag betød, at borgmester Henrik Hvidesten (V) var nødt til at afbryde talerækken og sætte forslaget til afstemning til stor frustration blandt de mange byrødder, som ønskede at ytre sig i sagen.

Regnbuefarvet resultat

Afstemningen blev en tæt affære, om meget symbolsk formede sig som et regnbueflag med grøn, rød og gul bjælke på storskærmen i byrådssalen.

Venstre og Konservative stemte for, hvilket gav syv stemmer, da Line Lynnerup (V) var fraværende på grund af sygdom.

Der var ligeledes syv, som stemte imod. Det var Enhedslisten, DF, SF og to socialdemokrater, Sadik Topcu og Lisbeth Andersen.

De resterende seks politikere stemte blankt og dermed faldt forslaget og debatten om flagning med regnbueflag under pride-ugen kunne fortsætte.

- Jeg stemte for, fordi jeg synes, der er behov for at få behandlet sagen yderligere. Der er 53 flag med regnbuefarver på flagshoppen.dk, som dækker alt muligt. Vi skal derfor finde ud af hvilket regnbueflag, som vi skal flage med. Det synes jeg, man kunne drøfte i forbindelse med udarbejdelse af en flagpolitik. Her kan vi også drøfte hvilke andre begivenheder, man kan flage for. Jeg synes godt, man kan flage på FN-dagen og EU-dagen. Hvis vi ikke har en politik på området, vil jeg som interesseorganisation tænke, at vi da også skal have lov til at flage. Der er masser af gode sager, man kunne flage for, men hvor går grænsen. Det får vi ikke mulighed for at afgøre, hvis vi kun siger ja til det her ene flag. Det vil være en glimrende ide at flage med Dannebrog hver dag og så have en ekstra flagstang, hvor man kan flage med andre flag, argumenterede Timo Jensen (V).

Flere modstandere

Dansk Folkepartis Per Nørhave var ikke tilhænger af forslaget om at flage i Pride-ugen.

- Vi stemmer imod. Vi synes ikke, at vi skal bruge vores flagstang herude som reklamesøjle for hverken det ene eller det andet. Vi har et flag herude og det er Dannebrog og så kan vi flage med EU-flaget, selv om jeg ikke er den store tilhænger af det, og vi kan flage ved internationale besøg, men ellers er det Dannebrog. For hvem skal være smagsdommere i forhold til hvilke øvrige flag, der kan flages med, sagde han.

Kristendemokraternes Finn Andersen og Ringstedlistens Lars Tegl Rasmussen var enige i, at det her og nu kun er Dannebrog, der skal flages med.

- Borgere, der bliver gift på rådhuset, vil forvente, at det er Dannebrog, som de kommer ud til på Torvet, sagde Finn Andersen.

Møde afbrudt

Venstres gruppeformand Klaus Hansen ærgrede sig over, at der ikke var opbakning til at sende Konservatives forslag om udarbejdelse af en flagpolitik til drøftelse i Økonomiudvalget.

Efterhånden som debatten skred frem, blev det klart, at det egentlig også var holdningen hos et markant flertal i byrådssalen.

Flere var dog blevet provokeret af Andreas Karlsens indledende udtalelser og havde derfor valgt at stemme blankt eller imod forslaget.

Socialdemokratiets Mette Ahm-Petersen valgte derfor at få afbrudt mødet for at finde frem til en løsning.

Da mødet blev genoptaget, stillede hun på vegne af partiet forslag om, at sagen blev sendt til behandling i Økonomiudvalget med henblik på at få udarbejdet en flagpolitik for Ringsted Kommune.

Borgmester Henrik Hvidesten valgte at se igennem fingre med, at forslaget var identisk med Konservatives indledende forslag, da der blandt byrådets partier var enighed om, at kommunen skal have en flagpolitik.