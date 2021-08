Skjold Haxgardt (t.v.) glæder sig til endnu engang at kunne byde borgerne velkommen til ølfestival. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Ølfestival vender tilbage med store forventninger

Ringsted - 06. august 2021

Ringsted: Er du til iskolde øl i lange baner, så er der gode nyheder til dig.

Lørdag 21. august slår Ringsteds Øl Valg (RØV) igen dørene op for den årlige ølfestival i byen i samarbejde med Café SKEMA. Her vil der næppe blive sparet på øllene, men i stedet vil der blive langet et bredt udvalg af forskellige øl hen over disken.

Forventningerne er da også tårnhøje blandt arrangørerne, der har måttet vente næsten to år på at servere dråber fra de forskellige bryggerier som en konsekvens af coronapandemien, der sidste år satte en stopper for festlighederne.

- Det bliver samme koncept som for to år siden. Vi har utroligt høje forventninger til arrangementet. Vi har 10-11 bryggerier, der kommer, og derudover er der to, som sender øl til os, hvor vi selv sørger for at have en mand stående til at servere øl, så vi glæder os som sindssyge, siger Skjold Haxgart, der er formand for Danske Ølentusiaster i Ringsted samt medarrangør af festivalen.

Opbakning kan mærkes

Der er fortsat masser af billetter at hente til de tørstige borgere i Ringsted, men selv om arrangørerne indtil videre blot har solgt små ti procent af de tilgængelige billetter, kan de godt mærke, at der er stor opbakning til dagen.

- Vi gør en massiv indsats i at få solgt så mange billetter som muligt, men vi har også billetter på selve dagen. Vi kan se i de seneste par dage, at der er blevet solgt en del billetter, så vi er fortrøstningsfulde, og der skal nok komme en masse, forklarer Skjold Haxgart.

Bliver nok ikke udsolgt

RØV forventer dog ikke, at efterspørgslen vil blive så stor, at man i sidste ende må melde udsolgt. Men mindre kan også gøre det, og derfor er foreningen glade og tilfredse, hvis der dukker et par hundrede op på selve dagen.

- Realistisk set jubler vi ved mellem 300-350 deltagere, og så vil vi være glade. Vi håber på, at det bliver en bragende succes. Alle har været fanget i den her corona-boble, men nu er vi så tæt på, og nu skal de bare komme an. Vi ved også, at bryggerierne kommer med fuld power på, lyder det fra formanden for Danske Ølentusiaster.