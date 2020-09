Økoslagter fejrede 1-års dag på høstmarked: Det har været hårdt

- Her plejer at være flere, men vi er glade og tilfredse. Bare at kunne få lov at gennemføre høstmarkedet, bare lidt senere, er rigtigt fint, sagde Bjarne Krog, ejer af Krogagergård om lørdagens høstmarked og gæster, der mest koncentrerede sig om snobrødsbagning, halmballelegeplads og selvfølgelig stedets slagter.

Gæster var der i hvert fald færre af på gården vest for Ringsted, end der plejer at være.

- Jeg har ikke noget, der ikke er ø-mærket. For mig er dyrevelfærd de vigtigste, og jeg vil påstå, at det også kan smages i kødet, sagde slagter Anton Edholm, der bor i Slagelse og kom til Krogagergård sidste år efter at have været slagter på Bornholm.

Det har dog været svært at få vendt skuden, erkender Anton Edholm. Men den venlige slagter står her stadig. Og smiler sågar.

Mere behøver ikke at blive uddybet, for det er fortid, og både Bjarne Krog, hustruen Kirsten Forsingdal og Anton Edholm er videre igen.

Her overtog han slagterkniven fra Ronnie Bach, der efter en turbulent periode med svigtende betaling af leverandører og levering til kunder endte med at gå konkurs og få fyreseddelen af gårdejerne.

Her er i det hele taget varer fra allerøverste hylde, kræsent udvalgt til kvalitetsbevidste kødmunde, der gerne vil køre langt for en af landets få økologiske slagtere.

Alligevel har det været et hårdt første år for Anton Edholm.

- Det har været meget op og ned, men mest af alt rigtigt hårdt. Når man er helt alene og både skal passe butikken og køre varer ud, er der ikke nogen kære mor, siger han og tilføjer:

- Min familie er dog rigtigt gode til at bakke mig, og kunderne er flinke til at komme igen.

Selvom Anton Edholm ikke har tid til meget mere end at svinge kniven over Bjarne Krogs kreaturbestand og så ellers levere det i form af bøffer og bovsteg, er han glad for at køre ud til slutkunderne.

- Jeg er glad for at køre varer ud, for det har holdt butikken kørende så at sige under corona’en, siger han.