Filialdirektør Per Nygaard overrækker her et diplom og en pengegave på 15.000 til Henning Hartvig for hans store indsats for andre. Foto: Danske Bank

Økonomisk skulderklap til energisk ildsjæl

Ringsted - 05. oktober 2021 kl. 13:58

RIngsted: Måske kender du allerede Henning Hartvig for flere af hans indsatser for andre. Han har blandt andet været med i Natteravnene igennem de seneste 8 år og senest som formand. Her har han alene taget 143 ture i nattelivet i Ringsted og medvirkende til ro og orden.

Han har også igennem 20 år været træner i Team Cykling Ringsted, hvor han tirsdag, torsdag og lørdag træner de unge ryttere. Om onsdagen går turen til cykelbanen i Ballerup, hvor han træner 62 ryttere i den mere modne alder.

Tirsdag aften er han i Whistklubben- og her har han været formand siden 1969.

- Som ung har han været både fodbold- og håndboldtræner. I en alder af 25 år blev han håndbolddommer og har blandt udvist Anja Andersen to gange (det gik sikkert ikke stille for sig). Vi synes i Danske Bank, at det er er helt fortjent, at Henning Hartvig bliver fejret, påpeger filialdirektør i Danske Bank i Ringsted Per Nygaard.

Gennem 150 år har Danske Bank ydet rådgivning, service og lån til millioner af mennesker og virksomheder i Danmark og på den måde spillet en stor rolle i udviklingen af det danske samfund.

Landets største bank har besluttet at markere sit jubilæum sammen med sine kunder. I den forbindelse har banken udpeget 150 kunder, der fortjener en hyldest for sin indsats, og her er Henning Hartvig en af dem.

- Mit job er sammen med mine kollegaer at gøre en forskel for vores kunder, hver eneste dag, og derfor er jeg glad for, at jeg i forbindelse med bankens jubilæum kan give et velfortjent klap på skulderen til en person som Henning, der gør en stor forskel for andre, herunder lokalsamfundet, siger Per Nygaard og tilføjer:

- Det skal heller ikke være nogen hemmelighed, at Henning var super glad for skulderklappet fra Danske Bank.