Økolandsbyprojekt stikker første finger i jorden

Ecovillage har sendt første nyhedsbrev ud om stort bæredygtigt bofællesskab i Jystrup. 130 har allerede meldt interesse for de lejeboliger, bofællesskabet sandsynligvis vil rumme, ifølge firmaet bag.

Ringsted - 26. februar 2020

Mandag sidste uge gik Ecovillage for alvor i gang med markedsføringen af deres kommende bofællesskab i Jystrup.

Her blev et nyhedsbrev sendt ud til dem, der har vist interesse for boligprojektet, som fordelt på tre forskellige etaper kommer til at skyde op med 150 boliger på Vårmarken og potentielt føje 300 flere indbyggere til landsbyens nuværende 752.

- Vi er tæt på at være på plads med lokalplanen, der muliggør etableringen af ét styk vaskeægte økolandsby i Jystrup, stod der bl.a. i nyhedsbrevet, der blev sendt ud mandag sidste uge.

Udmeldingen vakte dog en del undren på landsbyens Facebookside.

For høringssvarene til første lokalplansforslag blevnemlig først behandlet på Bolig- og Planudvalgets møde en uge efter.

Rikke Amalie Søndler, direktør i Ecovillage, kalder det gængs procedure, at man pitcher et projekt før, der bliver lavet lokalplaner. Men som hun siger:

- Vi vidste simpelthen ikke, hvornår høringssvarene ville blive behandlet af kommunen, så jeg har bare forholdt mig til, at vi har arbejdet på det her projekt i tre år og ventet så længe med at tage næste skridt, siger hun og tilføjer:

- Og det er kommet nu, hvor vi forsøger at finde ud af, hvad kunderne egentlig er interesseret i.

Samme proces som altid Udover lodsejerne af Vårmarken har Ecovillage haft et tæt samarbejde med Ringsted Kommune, der udarbejdede et lokalplanforslag til boligprojektet sidste år.

Dette forslag medførte en række høringssvar, herunder fra Landsbyforeningen i Jystrup og omegn, der bl.a. savnede, at blive inddraget mere i processen.

- Vi har sådan set hørt grundigt efter, når landsbyens borgere har sagt noget om projektet, men jeg har aldrig hørt om projekter, der involverer folk, før man har fået en aftale på plads og nået til enighed med kommunen, siger Rikke Amalie Søndler.

Hun slår fast, at processen er identisk med de syv andre projekter, Ecovillage siden grundlæggelsen i 2016 har arbejdet med på landsplan.

- Vi pitcher et projekt, og nogen gange sker det, at vi også lukker projekter ned, hvis interessen ikke er, siger direktøren, inden hun slår fast:

- Det sker så ikke med det her. Efter vi sendte nyhedsbrevet ud, har vi allerede fået ca. 130 henvendelser fra folk, der er interesseret i bofællesskabet i Jystrup. Og det er meget tilfredsstillende.

Går efter lejeboliger Nyhedsbrevet opridser, at bofællesskabet kommer til at råde over ejer-, andel- og lejeboliger. Rikke Amalie Søndler og Ecovillage har fået mange positive tilkendegivelser fra nær og fjern - og her er efterspørgslen den samme:

- I modsætning til vores andre projekter kommer vi nok primært til at fokusere på lejeboliger i Jystrup at dømme efter, hvad folk vil have. Derfor har vi også en dialog med et boligselskab og en privat investor, siger direktøren om projektets 150 boliger, der vil strække sig fra 20-120 kvadratmeter og blive udbudt til en lejepris, der ca. ligger på 1400 pr. kvadratmeter om året.

Det vil sige, at en almindelig to-værelses lejlighed på 60 kvadratmer vil koste 7000 kr. om måneden, mens den største på 120 kvadratmeter formentlig kommer til at snige sig op på 13-14.000 kroner i månedlig husleje.

Ecovillage kigger i øvrigt også ind i muligheden for at gøre nogle af boligerne til almene lejeboliger, men:

- Det kommer helt an på, om Ringsted Kommune er med på den idé, siger Rikke Amalie Søndler, der i samme ombæring slår fast, at landsbyen skal kunne bære at få så mange flere indbygggere, før første spadestik bliver sat.

- De trafikale forhold kunne godt være bedre, og så har jeg hørt, at der er børn, som sendes ud af byen, fordi der ikke er plads nok i børnehaven, og det er jo ikke holdbart, siger Rikke Amalie Sønder og slutter:

- Der er klart nogle udfordringer i forhold til de velfærdsydelser, der skal være i sådan en by. Her vil vi selvfølgelig gerne hjælpe Ringsted Kommune, men det er i sidste ende op til dem at fastlægge rammerne.