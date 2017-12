Fra venstre ses Per Nørhave (DF), Per Flor (S), Britta Nielsen (SF), Torben Lollike, Klaus Hansen (V) og siddende borgmester Henrik Hvidesten (V). Foto: Hans-Henrik Lærke

Nyvalgte vil prioritere folkeskolen de næste år

Ringsted - 23. december 2017 kl. 11:51 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De fem partier bag konstitueringsaftalen i Ringsted Kommune sætter udviklingen af folkeskolen øverst på prioriteringslisten for de kommende fire år.

Målet er, at flere forældre vil tilvælge folkeskolen.

- Vi vil give ledelsen og skolebestyrelsen på hver enkelt folkeskole arbejdsro og større frihed til at skabe en selvstændig profil, forklarer den kommende formand for Børne- og Undervisningsudvalget Klaus Hansen (V).

Han påpeger også, at der fortsat skal leveres god undervisning og at man ved at indføre flere timer med to-lærerordninger i undervisningen vil gøre elevernes skoledag kortere.

Samtidig vil politikerne tage fat på at sætte skolebygninger i stand.

- Der er ikke tvivl om, at vi har et kæmpe efterslæb på vores skolebygninger, som vi skal have gjort noget ved, tilføjer Klaus Hansen.

Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF og Radikale Venstre vil benytte sig af forkortelsen VAFBO, når de efter nytår sammen tager fat på arbejdet med at gøre Ringsted Kommune til et endnu bedre sted at leve og drive virksomhed.

- Der skal generelt være mere ro og tid til udviklingen både for borgerne og medarbejderne, siger borgmester Henrik Hvidesten (V).

Læs meget mere om de fem partiers planer for Ringsted Kommune frem til 2021 i lørdagens udgave af DAGBLADET Ringsted.

