Nyudlærte værktøjsmagere

Frederik Østergaard, Roslev (Ide-Pro Skive A/S), Jonas List Nielsen, Fredericia (Combi-Tools ApS), Mads Stougård, Holstebro (Lego System A/S), Oliver Lind Jensen, Kølvrå (G.K. Trådgnist ApS), Tobias Dahl Christensen, Skive (Formkon A/S), Johnny Petersen, Brønderslev (A/S Peder Nielsen Beslagfabrik), Benjamin Strange Hansen, Vojens (Dansk Sintermetal A/S), Tobias Bro, Rask Mølle (Lysdahl), Mathias Søgaard Munch, Skive (Steel Products), Rasmus Pryds Ebbesen (Teccluster A/S) og faglærer Michael Walfrid Andersen.