Nytårstravetur er aflyst

Det betyder, at den traditionsrige nytårstravetur den 3. januar 2021 er aflyst. I stedet vil Hjerteforeningen lokalt være til stede på Ringsted Sport, Haslevvej 11, søndag den 10. januar, hvor der er Fitness Tryday i tidsrummet klokken 10-14, men med det forbehold, hvis det er muligt for Ringsted Sport at gennemføre.

Da vi formentlig ikke er muligt at holde hjertecafeer i begyndelsen af året, vil det være en kærkommen anledning at mødes på traveture i hold hver anden søndag fra 10. januar.

Der vil søndag 10. januar være mulighed for at få information fra bestyrelsen om Hjerteforeningens arbejde og medlemskab med videre.

Mens vi venter på at komme i gang igen har Hjerteforeningen udgivet lidt online hjemmetræning, som man finder på hjertemotion.dk/hjertemotion-live. Program for foråret vil først blive annonceret senere i lokalpressen, når det er muligt at lave et realistisk program.