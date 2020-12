Nytårskoncert er aflyst

Lørdag den 2. januar skulle ViolonBandens kammerkoncert have sendt Ringsted-borgerne flot ind i det nye år ved årets første Lørdagsmatiné i Sct. Bendts Kirke.

Desværre er denne nytårskoncert også blandt de aflyste begivenheder i juletiden, fordi man skal passe godt på hinanden og undgå større forsamlinger for at mindske risikoen for coronasmitte.