Se billedserie Der er nytårsturnering i badminton for alle lørdag den 30. december. Privat foto

Send til din ven. X Artiklen: Nytårsbadminton for alle Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nytårsbadminton for alle

Ringsted - 13. december 2017 kl. 08:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fjerbold: Der er nytårsturnering i badminton for alle lørdag den 30. december klokken 10 i Ringsted Sport Center, Tværallé 8.

Man kan komme og ønske hinanden et godt nytår, og deltage i en omgang sjov motion.

Der er mulighed for at komme helt op i gear igen, efter julens strabadser, når Ringsted Badminton inviterer til denne nytårsturnering.

- Alle er velkomne, børn, voksne, bedsteforældre, venner, naboer og kolleger, udtaler formand Ole Larsen.

Det er nu femtende gang, at den traditionsrige turnering holdes.

- Denne nytårsturnering er blevet en tradition, og noget, som vi er stolte af. Alle kan være med, og alle går derfra med en god oplevelse samt med et smil på læben, erklærer Ole Larsen.

- Vi håber på at blive endnu flere end tidligere år, og at få flere til at stifte bekendtskab med sporten.

Tre rækker

Turneringen er opdelt i tre rækker med fire spillere på hvert hold.

Man kan stille op i familie/børnerækken, motionsrækken og turneringsrækken.

Turneringsledelsen vurderer holdene ved tilmelding, for at sikre en så fair afvikling som muligt, og for at give alle en masse jævnbyrdige kampe.

Man kan tilmelde sig holdvis for 200 kroner eller som enkeltperson for 50 kroner, hvorefter man vil blive sat ind i et sammensat hold. Fjerbolde udleveres til alle spillere, og man kan også låne ketsjer.

Deltagergebyret indsættes via enten klubbens reg.nr. 5319 konto 0240878 eller via MobilePay på 98270.

Man skal huske at skrive holdnavn i teksten på overførslen.

For at være med, skal man sende sin tilmelding på e-mail til formand@ringsted-badminton.dk senest den 16. december.