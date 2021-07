Se billedserie Karin van Everdinck står hed ved indgangen til sin klinik i Sct. Hansgade. Pr-foto

Send til din ven. X Artiklen: Nyt tilbud: Mal dig ud af psykiske problemer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt tilbud: Mal dig ud af psykiske problemer

Ringsted - 05. juli 2021 kl. 06:59 Af Niels Nedergaard Kontakt redaktionen

Hvis du går og døjer med psykiske problemer i hverdagen eller har en depression, som du ikke kan komme af med. Så er der godt nyt til dig.

I juni måned slog kunstterapeuten Karin van Everdinck nemlig dørene op for en helt ny klinik i Ringsted, hvor formålet er at forsøge at drive kunderne væk fra deres psykiske problemer.

Tilbuddet gælder for alle unge og voksne fra 17 år, og Karin van Everdinck håber på at kunne gøre en forskel og hjælpe en masse mennesker.

- Kunstterapi er jo en psykoterapeutisk retning, og den er egnet til mennesker, som gerne vil noget andet end en samtale med psykologen. Det er også primært de klienter, som jeg får. Det er folk, som har været i psykologbehandling i mange år og ikke synes, at det har rykket noget for dem, siger Karin van Everdinck.

Drømmer om fuldtid

I øjeblikket arbejder hun ikke på fuldtid i klinikken i Ringsted, da hun også har tilbud om kunstterapi i både Sorø og Roskilde, hvor kunderne blandt andet får en unik mulighed for at opleve den smukke natur.

Alligevel drømmer Karin van Everdinck om at kunne leve af arbejdet i den nyåbnede klinik, da hun brænder for at kunne hjælpe andre mennesker.

- Jeg er stadig i opstarten, og folk skal lige finde ud af, at jeg er her, men drømmen er selvfølgelig, at det kommer til at gå så godt, at jeg kan leve af det på fuldtid. Derudover er drømmen også at kunne formidle kunstterapi på en ny måde, som jeg ved, jeg kan, fortæller hun.

Fokus på sjælen

Det er især sjælens fokus, som er et vigtigt element i Karin van Everdincks terapi. Derfor er det også vigtigt for hende, at hun kommer kunderne ved, mens de samtidig kan finde ro og fred og mærke sjælen på ny.

- Det er sjælen, der på en måde kommer til udtryk i stedet for, når hjernen styrer din kontrol og presser en til at præstere. Det er ligesom en anden del af mennesker, der kommer frem her, så man får ro på, og ens tankemylder forsvinder. Glæden kommer ligeledes frem, når man laver kreative udtryk, selvom man aldrig har prøvet at tegne før, forklarer kunstterapeuten.

Karin van Everdincks nye klinik er placeret i Sct. Hansgade 33.

Der holdes workshops i løbet af sommeren, hvor man kan finde sit indre kreative gen frem.