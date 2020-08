Se billedserie Borgmester Henrik Hvidesten (V) og regionrådsformand Heino Knudsen (S) har arbejdet intenst sammen med Patientstyrelsen på at få det nye testcenter klar hurtigst muligt. Foto: Ulla Jensen

Nyt testcenter skyder op i Ringsted - skal teste 700-800 på to dage

Ringsted - 03. august 2020 kl. 17:51 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et nyt testcenter skyder op i al hast op midt i Ringsted. Det er Region Sjællands svar på den nye situation i Ringsted Kommune, hvor både slagteriet Danish Crown er ramt af massivt coronaudbrud og et enkelt plejecenter ligeledes har konstateret en medarbejder smittet. Desuden er en rengøringsmedarbejder, der har gjort rent i et kommunalt botilbud, testet positiv.

Det bliver ikke et telt, men derimod det kulturelle mødested Pavillonen, der skal lægge lokaler til testcentret. Stedet skønnes at være mere brugbart end et telt, når det bliver koldere, hvis man også har brug for det på det tidspunkt.

Mandag eftermiddag var både regionrådsformand i Region Sjælland Heino Knudsen (S) og borgmester i Ringsted Kommune Henrik Hvidesten (V) til stede ved det nye fælles initiativ, der skal medvirke til, at flest muligt i Ringsted kan få afklaret, om de er smittet.

- Vi er klar til at gå i gang i morgen tidlig klokken 7, og vi vil teste cirka 400 medarbejdere om dagen, siger Heino Knudsen, der ser indsatsen som et strålende eksempel på et hurtig og effektiv nedslag, som kan bremse smittekæder, når smitten rammer i en enkelt by.

I løbet af tirsdag og onsdag testes 700-800 medarbejdere fra plejesektoren i Ringsted Kommune. Fra torsdag vil også andre borgere kunne blive testet.

Slår hårdt ned Det sker via et tæt samarbejde flere myndigheder imellem:

- Når der er et stort smitteudbrud, sætter myndighederne sig sammen på tværs for at sige: Hvordan løser vi den her opgave. Det er sket i flere step. Torsdag var vi akut ude: Under 24 timer efter det første tilfælde var opdaget på slagteriet. Dernæst ser vi på, hvordan får vi testet igennem i Ringsted Kommune.

- Det er et godt eksempel på den strategi, vi har, hvor vi har allerstørst fokus på at slå hårdt ned, når vi oplever et smitteudbrud, siger Heino Knudsen.

Planen er at flest muligt af det kommunale plejepersonale testes direkte i testcentret, men ifølge Heino Knudsen kan enkelte mobile enheder også køre ud til udvalgte steder, hvis det er nødvendigt.

På testcentret ved Danish Crown kan ansatte på slagteriet nu blive testet én gang om ugen. Foreløbigt er 79 ansatte på Danish Crown testet positive.

Besøgsforbud ophævet For Henrik Hvidesten har den forgangne uge været travl. Udbruddet hos en enkelt medarbejder på Plejecenter Ortved torsdag resulterede først i et besøgsforbud på alle plejecentre og bosteder i kommunen. Det er efter en dialog med Patientstyrelsen ændret til, at der bliver besøg på plejecentrene med restriktioner. Men det stopper ikke her.

- Det her et af mange, mange tiltag, vi gør for at opspore smitten, for det kan være potentielt farligt for mange mennesker, hvis vi ikke gør noget, siger Henrik Hvidesten.

Han har selv oplevet, at restriktioner har betydning for hans arbejde:

- Jeg har for eksempel ikke givet hånd i flere måneder. Det er ret mærkværdigt som borgmester. Men ellers følger jeg myndighedernes retningslinjer.

Der er ingen udløbsdato på testcentret, men ifølge Heino Knudsen, kan det rykke videre, hvis et behov opstår et andet sted.

Region Sjælland har i forvejen mindre testcentre en række steder i sommerlandet. Der er også testcentre ved flere af regionens sygehuse.

