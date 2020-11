Testcenter Danmark rykker ind her. Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Nyt testcenter åbner i Ringsted Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt testcenter åbner i Ringsted

Ringsted - 27. november 2020 kl. 09:51 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen

Snart kan man igen blive testet lokalt i Ringsted.

Fra onsdag den 2. december kan borgere også lade sig teste for Covid-19 i et testcenter ved Anlægspavillonen i Ringsted Kommune. Testcenteret i Ringsted vil have åbent to dage om ugen, onsdage og fredage fra klokken 10-15.

Testcenteret ligger i Anlægspavillonen på Tværalle 5 tæt på Ringsted Sport Center.

Testcentret kommer ikke på baggrund af stigende smittetal, pointerer borgmester i Ringsted Kommune Henrik Hvidesten (V):

- Det sker, fordi Region Sjælland har en strategi om, at man gerne vil brede det lidt mere ud på landkortet, og nu har vi så lavet en aftale med dem.

Han tilføjer, at smitten stadig er udbredt i de fleste steder i landet:

- Der er stadig udbredt smitte i Danmark, og vi skal alle sammen hjælpe med at bryde smittekæderne. En bred testning af befolkningen giver de bedste betingelser for at holde samfundet i gang. - Derfor er det rigtig godt, at der nu også kommer et testcenter i Ringsted, så det bliver nemmere for flest muligt at lade sig teste, siger Henrik Hvidesten.

Et testcenter i Ringsted gavner især borgere uden bil:

- Testcenteret i Ringsted er oprettet blandt andet med tanke på de borgere, der måske tidligere skulle med offentlig transport eller for hvem det på anden vis kunne være besværligt at tage til et af regionens større testcentre i blandt andet Næstved eller Roskilde. - For den gruppe bliver det meget lettere at lade sig teste, når de kan gøre det centralt i Ringsted by. Men alle borgere kan lade sig teste på alle Regions Sjællands teststeder, siger Henrik Hvidesten.

Ringsted Kommune bidrager ved at lægge lokaler til testcentret. Det er endnu uvist, hvor længe, det vil holde åbent:

- Det afhænger af, hvordan situationen udvikler sig. Forhåbentlig skal vi på et tidspunkt ikke teste mere, og så kan det være, vi kan overgå til at vaccinere her, hvis ikke lægerne skal stå for det hele, lyder vurderingen.

Opgørelser fra Statens Serum Institut viser, at der er 39 nye smittede i Ringsted de seneste syv dage. I alt er der 411 smittede i Ringsted Kommune.

De seneste syv dage er 1.417 borgere i Ringsted Kommune blevet testet. Siden den 27. januar er 20.000 borgere i Ringsted Kommune blevet testet.

Fra på mandag den 30. november kan du booke tid i testcenteret i Ringsted via coronaprover.dk. Vil du testes, skal du som udgangspunkt bestille tid på coronaprover.dk.