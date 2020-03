Grassolin er et af de navne, som kommer til at spille i det nye Folketeltet. Arkivfoto

Nyt telt på festivalen

Ringsted Festivalen får et nyt telt, som afløser Pamperhalle og Det Irske Telt.

I Pamperhalle har mange danset til bordene til alt fra tyrolermusik til Sussie og Leo, og i flere år var det fast, at Jørgen De Mylius sluttede hele festivalen af med sit Eldorado show.

Til dette års Ringsted Festival bliver de to telte slået sammen og omdannet til Folketeltet.

- Både Pamperhalle og Det Irske Telt har været en stor succes på festivalen. Oprindeligt var Pamperhalle meget med tyrolermusik og »afterskiparty«, men vi syntes, at det koncept var døet lidt ud. Vi vil hellere lave »oktoberfest« i Plastfabrikken i stedet for på festivalen, fortæller Ringsted Festivalens direktør Anders Sørensen.

- Sidste år etablerede vi Eldorado teltet og placerede Pamperhalle og Det Irske Telt ret tæt på hinanden. Det gav en del støjproblemer. Derfor tænkte jeg, at vi skulle begynde på en frisk i forhold til de to scener. Vi laver i stedet Folketeltet, hvor vi kombinerer de bedste ting fra Pamperhalle og Det Irske Telt, tilføjer han.

I Folketeltet vil festivalledelsen have en blanding af musik og standup.

- Standup har gennem flere år været en del af andre festivaler. Der er mange gode navne på den danske standupscene, og vi vil have en god blanding af store navne samt danske talenter. Underholdningen kan også bestå af humoristiske ting med et musikalsk tilsnit, fortæller Anders Sørensen.

I forhold til musikken i Folketeltet vil der være et hovednavn hver dag.

- Det vil være semiakustisk bluegrass, og vi kan blandt andet præsentere Grassolin og Brophy's Law. I Folketeltet skal stemningen og musikken være mere intim. På de to scener er der jo mange store navne, så meningen i Folketeltet er, at man skal kunne sidde og snakke sammen samtidig med, at man hører musik og nyder en øl. Det skal være nærhed og hygge, som er omdrejningspunktet i teltet. Teltet er iøvrigt det kanvastelt, vi tidligere brugte til Pamperhalle, fortæller Anders Sørensen.