Nyt tag på Sct. Bendts tårn

Snart skal borgerne vænne sig til, at et af Ringsteds markante vartegn, Sct. Bendts Kirke, ikke længere har grøn »hat« på tårnet.

Der går formentlig op imod 50 år før et nyt kobbertag får den grønne farve. Man kan for eksempel se på taget på Klostermarkskirken, her er tagpladerne stadig brune. Første del af kirken blev bygget for 30 år siden, og her er taget endnu ikke irgrønt. Det er kun i samlingerne, man kan ane lidt grøn farve.