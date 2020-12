Nyt spisested og take-away i Nørregade

Bodil Pinholt I det nye år får Ringsted et nyt madsted, når Coskun Sakarya åbner The Manifesto i Nørregade 12.

I øjeblikket er lokalerne ved at blive renoveret, og der bliver etableret et storkøkken. Det gamle apotekslokale, der ligger ud mod gaden, forbliver intakt og vil stadig kunne bringe minderne frem fra en svunden tid.

- Jeg købte stedet lidt med hjertet. Det er et sjovt lokale. Jeg sad ved et bord her til mine forældres bryllup, da jeg var 8-10 år, fortæller Thomas Ebert og peger på et sted i det tomme lokale.