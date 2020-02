Direktør for Ringsted Festival Anders Sørensen har indledt et samarbejde med Musikforeningen Roxy. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Nyt samarbejde mellem festival og musikforening

Ringsted - 27. februar 2020 kl. 19:10 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den levende musik skal blomstre i Ringsted. Så enkelt er udgangspunktet for et nyetableret samarbejde mellem Musikforeningen Roxy og Ringsted Festival.

Det første konkrete omdrejningspunkt for samarbejdet bliver en koncert med Bo Evers Band fredag 27. marts.

Musikforeningen Roxy har engageret bandet, mens Ringsted Festival lægger lokaler til en forhåbentlig festlig aften på Fabrikken på Odinsvej i Ringsted.

Til gengæld er det på Springbrættet, hvor Musikforeningen Roxy sædvanligvis holder til, at festen foregår onsdag 29. juli, når Binær, bestående af rapperne Mund de Carlo og Trepac, giver koncert.

Det sker dagen før, at Ringsted Festival 2020 åbner, så alle, der har fået festivalarmbånd på i god til, kan med fordel vise det ved indgangen og få adgang for halv pris.

- Som formidler af levende musik og god stemning er jeg kun glad for, at Musikforeningen Roxy er kommet godt i gang i Ringsted. Det kan kun gøre musiklivet bedre, hvis de lokale arrangører kan finde ud af at samarbejde, siger Anders Sørensen, direktør for Ringsted Festival.

I første omgang gælder samarbejdet to koncerter, men begge parter mener, at kun fantasien sætter grænser for, hvad fremtiden kan bringe på den front.

- Vi har sat os selv i verden for at støtte Ringsted Musik & Kulturskole, som leverer nogle af græsrødderne til fremtidens koncertliv. Derfor er det vigtigt og giver utrolig god mening, at vi nu kan arbejde sammen med regionens førende festival, siger formand for Musikforeningen Roxy Søren-Mikael Hansen.

Samarbejdet får en festlig og humørfyldt start, når Bo Evers Band kommer til Ringsted. Frontfiguren er en finurlig sangskriver, der sætter fængende melodier og rytmer til sine underfundige rim, som et stort publikum har lært at kende igennem numre som 'Fred', 'Barry White' og 'Hver Anden Weekend'.

Sidste år kom nye hits til med udgivelsen af en ny EP med blandt andet nummeret 'Fri Mig' og siden 'Balladen Om Staden'.

Musikalsk spænder Bo Evers Band vidt fra folkemusikkens stemning over gypsyswing til soul, pop og punk, så det kan ikke undgå at blive en festlig aften.

Billetsalget er i gang via yourticket.dk.