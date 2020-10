I Klosterparken blev en 78-årig kvinde opsøgt af en ung mand, der udnyttede hendes Nem-id og betalingskort til at hæve 15.000 kroner. Hvis nogle i det store boligkompleks kender noget til ham, skal man kontakte politiet på telefon 1 1 4. Foto: Jens Wollesen

Nyt om frækt svindelnummer: Så mange tusinde kroner blev 78-årig franarret

Den 78-årige kvinde fik fredag en opringning fra en person, der udgav sig for at være fra Nets og franarrede kvinden en række oplysninger om hendes Nem-ID.

Omkring klokken 14 dukkede en mand op på hendes adresse. Han udgav sig også for at være fra Nets og påstod, at han ville hjælpe kvinden med hendes kort. Hun gav kortet til manden, oplyser politiet.