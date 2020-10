Nyt navn til Dampmøllens 69 boliger er fundet

Mens man venter på nedrivningsmaskinerne buldren på den såkaldte dampmøllegrund, der ligger midt i Ringsted by, kan man jo lige så godt få klarlagt det med adressen på de nye boliger.

Administrationen lagde op til, at det kommende etagebyggeri enten kunne få et helt nyt vejnavn, eller det kunne adresseres fra Hovmarksvej, hvorfra der bliver adgangsvej til boligområdet.

Bygherre har til Ringsted Kommune foreslået, at området, som officielt ligger på Næstvedvej 4, kan få sit eget vejnavn.

Administrationen støtter forslaget ud fra en tanke om, at navnet vil bevare historien om, at der engang har været en dampmølle i Ringsted by.