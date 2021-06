Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Nyt mødested og flere koncerter: 22-årige Stine vil have flere unge til at spille på samme bane Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Nyt mødested og flere koncerter: 22-årige Stine vil have flere unge til at spille på samme bane

Ringsted - 03. juni 2021 kl. 15:44 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

Hvorfor bor du i Ringsted? Det var typisk modsvaret, da 22-årige Stine Fredholm første gang skulle fortælle sine studiekammerater, hvor hun har hjemme.

Alle studiekammeraterne havde lukt byttet hjemstavnen ud med hovedstaden før studiestarten på teologistudiet i København, men ikke Stine Fredholm.

Dengang som nu har hun taget et sjældent valg for sin årgang: At blive tilbage i provinsen.

- Jeg har faktisk aldrig tænkt, at jeg skulle overbevise nogen om noget. Det handler mere om at tale Ringsted positivt op som en by, man udmærket kan blive i fremfor for hele tiden at skulle væk fra, siger Stine Fredholm og slår fast, at et ungdomsliv mellem Ringsted og København sagtens kan lade sig gøre trods studiekammeraternes undren.

- Jeg bruger fem minutter på at gå ned til stationen, og når jeg så sidder i toget, tager det jo ikke længere tid, end det tager mine studiekammerater at cykle fra Københavns yderkvarterer.

Vil helst kaldes formand Selv om hun er født og opvokset i Benløse, er det ingen hemmelighed, at Stine Fredholm vil slå et slag for Ringsted.

Udover at være teologistuderende er hun nemlig ny formand for Ringsted Ungdomsforum, RUF, hvor det ligger i kortene, at man vil gøre mere for ungdommen i alderen 15-25 år.

For ja, selv om Ringsted har både ungdomsskole, musikskole og gymnasium, mangler byen alligevel noget, der binder ungdommen sammen. Det mener Stine Fredholm, der i øvrigt insisterer på at blive kaldt »formand«, ikke »forkvinde- eller person«, fordi hun er »mand nok til opgaven«.

- Vi har ikke en samlet ungdomsidentitet i Ringsted. Man ved, hvad man får i Roskilde eller Næstved, men i Ringsted er ungdomskulturen langt mere opsplittet og op til de unge selv at definere. Vores projekt er helt klart at samle de unge på tværs af den diversitet, der faktisk eksisterer i byen, siger Stine Fredholm og tilføjer:

- Vi skal både være der for dem, der elsker at spille basketball og brætspil, og forsøge at få begge parter til »at spille på samme bane«.

22-årige Stine Askgaard Fredholm er ny formand for Ringsted Ungdomsforum. Foto: Anders Ole Olsen

Helt konkret pønser Ringsted Ungdomsforum på et helt nyt mødested, hvor unge kan være sammen om at være forskellige.

- Det er ikke et ungdomshus, men et fælles mødested for unge. Når man siger ungdomshus, tænker man jo straks Jagtvej 69 og autonome typer. Det skal være centralt og synligt, ikke ligge nede i et hul. Det skal invitere alle unge indenfor, siger Stine Fredholm om mødestedet, der efter rapporter, grundresearch og besøg på lignende steder i Roskilde og Næstved skal behandles politisk til næste års budgetforhandlinger. Og selv om formanden ikke kan sige så meget endnu, slår hun fast:

- Det skal være et alternativ til de eksisterende tilbud, hvor vi unge kan være os selv.

Kendskabet skal styrkes Først og fremmest er målet at øge kendskabet til Ringsted Ungdomsforum, der har gennemgået en svær tid.

- Vi vil gerne vise hele byen, at vi er her, og at man kan komme og være med. Der er for eksempel mange, der ikke ved, at alle har mulighed for at søge økonomiske midler igennem RUF. Man skal bare lave en ansøgning og sende afsted, siger Stine Fredholm, der har 200.000 kroner om året at gøre godt med.

Hun opfordrer derfor alle initiativlystne og idérige unge til at joine forummet for at løfte byen.

- Lige nu er vi kun fire. Det er nok også, fordi vi rammes af stor udskiftning sommer efter sommer, hvor folk drager til de store studiebyer eller tager på højskole, men jeg tror mest af alt, det er, fordi de færreste kender til os og vores arbejde, siger Stine Fredholm og slår fast:

- Vi har fået skabt et super godt fællesskab, hvor jeg som formand mest af alt fungerer som tovholder. Det er et forum med flad struktur, hvor der er plads til alle.

Stine er teologistuderende i København, men bor i Ringsted med sin kæreste. Hun arbejder som bartender på Café Skema, mens kæresten passer sit job som bygningsmaler i Sorø. Ingen af dem har tænkt sig at forlade lejligheden i Ringsted. Foto: Anders Ole Olsen

Corona-pandemien har ikke just gjort arbejdet lettere, men med sommerens gradvise genåbning kommer også flere muligheder for netop at slå dørene op og invitere ungdommen til sociale aktiviteter og koncerter med f.eks. det danske hitband Barselona.

- Vi har lavet bankospil over Instagram, men det har altså ikke haft den samme popularitet, som vores fysiske arrangementer. Det er også derfor, vi rigtigt gerne vil komme stærkt tilbage med forskellige sociale events og koncerter denne sommer, siger formanden forventningsfuld.

Et kendt ansigt Fuld, var Stine Fredholm også, da hun sammen med nogle veninder en aften sidste år tog i byen på Café Skema. Eller også var veninderne det mere end hende, for der kom et job som bartender ud af besøget.

Jobbet har Stine Fredholm endnu, og når hun ikke studerer, klatrer i studenternes klatreklub i København, løber i Ringsteds omkringliggende natur eller er sammen med kæresten, skænker den kommende præst fadøl fra kældercafeen på Torvet.

- Når man er bartender på Skema, bliver man et kendt ansigt i byen. Man møder rigtigt mange, som aldrig har været i Ringsted, men er positivt overrasket over byen, og synes den er hyggelig, siger Stine Fredholm.

Og som hun efterhånden er vant til at svare tørstige bargæster eller nysgerrige studiekammerater, hvis de skulle spørge, hvorfor hun er blevet boende:

- Det er fedt at bo i Ringsted, fordi man kan blive en del af et lokalmiljø og samtidig skabe nogle ting, hvis man har lyst til det.