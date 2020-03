Her ses fra venstre mod højre sekretær Gitte Asmussen, ny leder af LOF Ringsted Bodil Sø og afgående leder Charlotte Skaaning. Foto: Betina Egelund

Nyt lederskifte i LOF Ringsted

Ringsted - 31. marts 2020

Onsdag 1. april tiltræder Bodil Sø som ny leder i LOF Ringsted, hvor hun erstatter Charlotte Skaaning. Bodil Sø er i forvejen leder af LOF Køge, hvor hun overtog stafetten for to år siden.

Bestyrelsesformand i LOF Ringsted, Betina Egelund, glæder sig over at få Bodil Sø med i LOF i Ringsted Kommune.

- Selv om vi i øjeblikket står i en vanskelig tid med coronavirus og midlertidig nedlukkede aktiviteter, så vender hverdagen tilbage på et tidspunkt. Derfor skal vi være parate til igen at kunne udbyde nye aktiviteter til borgerne, siger Betina Egelund i en pressemeddelelse.

Let overlevering Bodil Sø og Charlotte Skaaning har i et par år haft et godt samarbejde i det regionale afdelingsfællesskab, som begge LOF afdelinger er en del af.

- Derfor kender vi hinanden godt, og det gør overleveringen meget lettere, fortæller den nye leder Bodil Sø.

Charlotte Skaaning forsvinder ikke fra LOF Ringsted, da hun stadig vil have en andel i planlægningen af udvalgte områder. Også administrativ medarbejder i LOF Ringsted, Gitte Asmussen, fortsætter sit arbejde.

Betina Egelund mener, at det fremtidige LOF-team nu er blevet væsentlig styrket.

- Charlotte Skaaning og jeg har haft et fremragende samarbejde, men Charlotte har valgt at stoppe som skoleleder, fordi hun gerne vil bruge mere tid som selvstændig indenfor kunst, læring og pædagogisk/psykologisk udvikling. Hun overtog posten med røde tal på bundlinjen, men sammen har vi formået at vende udviklingen, så vi i år kommer ud med et positivt resultat, oplyser bestyrelsesformanden.

Sidder i regionsråd For mange vil den nye LOF-leder Bodil Sø være et kendt ansigt fra andre aktiviteter, da hun på 6. år sidder i regionsrådet for Venstre. Hun kommer erhvervsmæssigt fra en projektansættelse i Erhvervshus Sjælland, hvor hun frem til 1. april er projektleder på deltid. Derudover er hun selvstændig med markedsføring og har stor erfaring inden for uddannelse samt indsigt i sundhedsområdet qua sit arbejde i regionsrådet.

Bodil Sø er oprindelig uddannet designer, og har under sin uddannelse på Danmarks Designskole og årene efter undervist på aftenskoler i 10 år. Derefter skiftede karrieren over til uddannelses-, markedsføring- og konsulentområdet og hvervet som politiker i Regionsrådet.

- Det er derfor en leder med en bred erfaring og berøringsflade, som vi nu kan byde velkommen i Liberalt Oplysningsforbund Ringsted, siger Betina Egelund.

Bestyrelsen i LOF Ringsted og Bodil Sø vil nu sætte fokus på udvikling af LOF Ringsted, og hvordan de i fremtiden fortsat kan udbyde stærke og attraktive kurser, foredrag og oplevelser til borgerne.

- Jeg glæder mig til at komme i gang med de nye opgaver - og møde undervisere, kursister og samarbejdspartnere - når samfundet igen åbner. Det er jo en lidt speciel start, som vi alle må lære at agere i. Men når risikoen for coronavirus forhåbentlig snart er slut, så skal vi være klar med nye stærke tilbud i Liberalt Oplysningsforbund i Ringsted, siger den nye afdelingsleder Bodil Sø.