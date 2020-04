Mona Musse er en af Ringsteds cirka 10 frivillige Bydelsmødre. Snart begynder et nyt kursus for Bydelsmødre. Foto: Kim Rasmussen

Nyt kursus i Ringsted for Bydelsmødre

Ringsted - 15. april 2020

Her i foråret tilbydes et nyt kursus for Bydelsmødre i Ringsted.

- Hvis det ikke bliver udskudt, men vi håber på at kunne starte i slutningen af maj, siger Loa Morell, der sidder i landssekretariatet for Bydelsmødre.

Det kommer selvfølgelig an på coronasituationen.

Flere deltagere Før kurset kan få i gang, skal der først rekrutteres flere deltagere. Loa Morell har de første 10, men der skal helst være 20 på kurset.

Inden kurset har Loa Morrell samtaler med hver enkelt kursist om det at være bydelsmødre.

Fakta Bydelsmødre drives af Fonden for Socialt Ansvar og har eksisteret siden 2011.

Målgruppe er primært isolerede kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, som har brug for viden om det samfund, de lever i.

Mange af Bydelsmødrene har selv en etnisk minoritetsbaggrund, og giver den information og støtte, kvinderne har brug for.

Kronprinsparrets sociale pris

Sidste år modtog Bydelsmødre kronprinsparrets Sociale Pris: ”fordi de hver dag er med til at løfte og styrke minoritetskvinder og fordi den måde, de griber udfordringer an på, både er vellykket og nytænkende,” sagde H.K.H. Kronprinsessen i sin begrundelse.

- Det skal være nogle med lidt ekstra overskud og ressourcer, også i forhold til danskniveau, fortæller Loa Morell.

Alle mødre Bydelsmødre kan både være etniske danske og andre. Alle mødre kan være med, så længe de har overskud til at hjælpe andre. Det gælder også for kvinder, som tidligere har haft brug for samme hjælp, som bydelsmødrene tilbyder.

Bydelsmødre bliver uddannet til at kunne hjælpe kvinder og familier individuelt. Det er en hjælp til selvhjælp.

Det er ikke meningen, at Bydelsmødre skal gøre arbejdet for kvinder og familier, men de skal kunne yde dem hjælp, så de bliver selvhjulpne.

16 moduler Uddannelsen som bydelsmødre består af 16 moduler og strækker sig over tre til fire måneder, hvor deltagerne skal bruge tre til fire timer om ugen.

Der skal være 90 procents deltagelse på kurset, oplyser Loa Morell.

Efter kurset mødes Bydelsmødrene en gang om måneden. Desuden holder de informationsaftener om emner, som er aktuelle i nærområde.

Bydelsmødre kan også arrangere forældre-caféer på skoler og kvindecaféer, alt efter behovet. Det er aktiviteter, hvor kvinder kan få et netværk.

- Der er mange, der udvikler sig under uddannelsen. Mange får et større netværk, siger Noa Morell.

40 grupper Bydelsmødre, der er inspireret af Bydelsmødre i Tyskland, har eksisteret i Danmark siden 2011. I den tid er der uddannet 800 kvinder som Bydelsmødre på landsplan. Der er omkring 40 forskellige bydelsmødregrupper her i landet.

Bydelsmødre har eksisteret i Ringsted i fem år. Der blev uddannet 12 Bydelsmødre til at begynde med, og en del af dem er stadig aktive. Nogle er hoppet fra, mens nye er kommet til.

Forældreansvar På det næste kursus, skal der prøves nye metode af, og det handler om, hvordan man giver ansvaret tilbage til forældrene.

Det er ligesom, når man kommer til Danmark, så får man frataget sin forældrerolle. Offentlige instanser står klar til at tage vare på barnet/børnene.

På det nye kursus, skal Bydelsmødrene blandt andet arbejde med forældreinvolvering. Hvordan man får givet ansvaret tilbage til forældrene. Det skal også handle om, hvordan der kan skabes et tættere samarbejde mellem forældre og fagpersoner.

Bydelsmødre har fået penge af Velux fonden til dette projekt. Ringsted er tillige med Herning udvalgt, som de to kommuner, der skal køre projektet.

Kører godt Når netop Ringsted er valgt, skyldes det, at Bydelsmødre har kørt godt i Ringsted.

- Vi prøver at være opmærksom på, hvor er der et godt fundament, der trænger til at blive boostet, siger Loa Morell.

Det er meningen, at det nye hold Bydelsmødre skal arbejde sammen med de Bydelsmødre, der er her i forvejen.

Loa Morell gør opmærksom på, at det ikke udelukkende hviler på Bydelsmødre at få løst opgaven med at give forældreansvaret tilbage til forældrene. Det er jo frivilligt arbejde, og det skal være noget, som frivillige kan være med til at løse.

Engagement og vilje - Ringsted er ret speciel, for Bydelsmødre er ikke startet af kommunen. Det var nogle kvinder, der selv startede. Det er super sejt, det viser, at der er engagement og vilje, mener Loa Morell.

- Vil gerne støtte op om, at det kan fortsætte.

Forhåbentlig kommer coronavirussen ikke til at sætte en stopper for uddannelsen. Hvis det er tilfældet, bliver kurset udsat til efter sommerferien.

Lige nu kan man se mere om Bydelsmødre og kurset på Facebook.