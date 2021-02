Home-Start skal i gang med at finde en lønnet koordinator til arbejdet i Ringsted Kommune. pr-foto

Nyt initiativ skal hjælpe pressede børnefamilier

Ringsted - 02. februar 2021 kl. 08:08 Af Kasper Frank Kontakt redaktionen

Et nyt tilbud til pressede familier kommer til Ringsted. Det er initiativet HOME-START, som i løbet af foråret åbner en ny lokalafdeling i Ringsted. HOME-START formidler støtte til pressede familier i form af en familieven.

HOME-START har i forvejen 12 afdelinger rundt om i landet, og at Ringsted bliver den næste glæder bestyrelsesformand Anne Marie Østergaard.

- Der er et kæmpe behov allerede, og med coronavirussen er behovet ikke blevet mindre, siger hun.

Anne Marie Østergaard ved, hvad hun taler om efter flere års ansættelse som udviklingskonsulent på børne- og skoleområdet i Ringsted Kommune. Her var hun ansat, indtil hun gik på efterløn for lidt over et år siden.

Fakta HOME-STARTs indsats er uafhængig af kommunen, og kommunen kan fx ikke henvise familier til HOME-START, men kan oplyse forældre om, at et sådant tilbud eksisterer blandt andre tilbud i Ringsted. Kommunen orienteres desuden om forskellige initiativer, som den lokale bestyrelse sammen med koordinatoren igangsætter.

Er man interesseret i at høre mere om jobbet som koordinator, eller høre om arbejdet som frivillig, kan man kontakte formand Anne Marie Østergaard på formand.ringsted@HOME-START.dk eller på telefon 51703301.

- Jeg tror virkelig, der er brug for det. Der er brug for, at man kommer ind så tidligt som muligt, så man kan afværge kriser, som senere kan blive til noget, der er rigtig vanskeligt, siger Anne Marie Østergaard.

Sammen med Dorte Andersen, der er tidligere skoleleder på Kildeskolen, Rikke Falkenberg, tidligere konsulent i Ringsted Kommune samt Finn Sørensen, som er tidligere uddannelsesleder på Professionshøjskolen Absalon, udgør hun bestyrelsen i den nye lokalafdeling i Ringsted.

HOME-STARTs formål er at rekruttere og tilbyde frivillige familievenner, der kan støtte pressede småbørnsfamilier.

Kan forebygge alvorlige kriser Erfaringerne fra de kommuner, der allerede har en afdeling, viser, at det er muligt at forebygge alvorlige kriser og dermed undgå sammenbrud eller opbrud i familierne. Et par timers ugentlig hjælp fra en familieven er kernen i initiativet.

- Vi går ind i forhold til hele familiens situation afhængig af, hvad de har brug for. Det kan være hjælp til tøjvask, at stege frikadeller til fryseren, eller at gå en tur med lille Peter eller tage en snak om opdragelse, siger Anne Marie Østergaard.

Søger lønnet koordinator Foreningen er nu gået i gang med at lede efter en lønnet koordinator, som blandt andet skal stå for at finde frivillige samt arbejdet i at matche de frivillige med de ønsker, familierne har.

Kommunal støtte Ringsted Kommune støtter med 475.000 kroner årligt over de næste fire år, og det er disse midler, der blandt andet skal bruges til at aflønne koordinatoren, ligesom der skal bruges penge til annoncering, indkøb af computerudstyr og andre administrative opgaver, fortæller Anne Marie Østergaard.

HOME-START får som udgangspunkt ikke et fast tilholdssted, da det er meningen, at koordinatoren skal arbejde hjemmefra, og de frivillige mestendels skal mødes med familierne hjemme hos familierne selv. Er der behov for mødefaciliteter, vil man booke kommunens lokaler.