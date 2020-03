Dansk Klima Service satte ventilationsanlæg op i ni klasselokaler på Byskovskolen afd. Asgård i slutningen af september sidste år - en uge efter ramler et ned i hovedet på en 61-årig lærer og kvæster hende.

Send til din ven. X Artiklen: Nyt i skoleulykken: Nu kan de snart lukke vinduerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt i skoleulykken: Nu kan de snart lukke vinduerne

Ringsted Kommune har allerede indkøbt 21 ventilationsanlæg til Byskovskolen afd. Asgård – penge til opsætning blev bevilget på byrådsmødet i går. Spørgsmålet er nu, hvem der kan sætte det bedre op end forgængerne.

Ringsted - 10. marts 2020 kl. 14:52 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Går man på Byskovsskolen afd. Asgård, må der være ret koldt.

Skolens personale er nemlig blevet bedt om at lufte godt og grundigt ud, efter 21 ventilationsanlæg blev pillet ned som følge af den meget omtalte ulykke i oktober, hvor en 61-årig lærer for en femteklasse pludselig fik et af anlæggene i hovedet og blev kvæstet.

Nu er de nye ventilationsanlæg købt ind for det samme som de tidligere, nemlig 2,25 millioner kroner, og ligger sådan set klar til at blive sat op på Bysskovskolen afd. Asgård.

Et enigt byråd stemte i går en ekstra bevilling igennem til opsætningen af ventilationsanlæggene. Opgaven skal sendes i udbud, så Ringsted Kommune ved endnu ikke, hvem der skal klare opgaven.

Ikke fynsk firma En ting er dog helt sikker: Entreprenøren bliver formentlig ikke det Odense-baserede Dansk Klima Service, der i første ombæring satte ventilationsanlæggene op forkert i ni klasselokaler på folkeskolen i Benløse.

Skruerne havde nemlig ikke taget ordentligt fat i lægterne under loftet, hvilket til sidst resulterede i, at det 300 kilo tunge ventilationsanlæg ramlede ned over læreren, mens to femteklasse-elever så på.

Mens eleverne slap med forskrækkelsen og en flænge i ansigtet, var det værre med skolelæreren, der blev alvorligt kvæstet med knust skulder og knubs.

Ulykken var dog ikke fatal og læreren i bedring i dag. Det vides dog endnu ikke, hvorvidt hun er vendt tilbage på arbejde eller om hun har fået udbetalt erstatning af Ringsted Kommune.

Hvem havde ansvaret? Efterfølgende var der palaver om ansvaret for ulykken.

Det bundede dybest set i rolleforvirring omkring ansvar som bygherre og entreprenør.

Derudover kunne Arbejdstilsynet konkludere, at Ringsted Kommune havde brudt standardkontrakten for entrepriseaftaler, den såkaldte AB18-kontrakt, fordi kommunen eftersigende ikke havde udpeget en sikkerhedskoordinator til at efterse entreprenørens dårlige arbejde.

Kommunen ankede konklusionen og blev frifundet, fordi de kunne bevise det modsatte: At sikkerhedskoordinatoren allerede var udpeget på tidspunktet for den voldsomme ulykke.

Efter frifindelsen skød Ringsted Kommune ansvaret over på Dansk Klima Service. Firmaet måtte dog ikke udtale sig om noget som helst på grund af den kontrakt, de havde indgået med Ringsted Kommune.

Her udbad kommunen sig nemlig tavshedspligt ved eventuelle tvister, hvilket ekspert i offentlighedslov, Oluf Jørgensen, underkendte.

Advokat i entrepriseret, Jens Hessel, meldte sig ligeledes på banen efter at have iagttaget kommunens ansvarsfralæggelse som bygherre på projektet.

- De kan godt udpege og overdrage ansvaret, men det er ikke ensbetydende med, at de ikke er ansvarlige.

For at citere de sidste ord i Shakespeares »Hamlet«: »Resten er tavshed«... indtil vi ved mere.