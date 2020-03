Se billedserie Nordrup-Farendløse Lokalråd protesterer til Ringsted Kommune over et nyt hegn på vegne af især beboerne i Mulstrup. Foto: Jens Wollesen

Nyt hegn lukker lille vej - børn sendes ad lang omvej over flere veje

Borgerne i og omkring Mulstrupvej er rystede over, at en succesfuld etablering af en ny cykelsti nu fører til fuldstændig lukning af den gamle del af Nordrupvej.

Ringsted - 28. marts 2020 kl. 12:40 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Torsdag var dagen, hvor et omdiskuteret vejstykke på den gamle del af Nordrupvej skulle lukkes helt af ud mod Haslevvej ved Mulstrup ved Ringsted. Vejen har de seneste år været genstand for stor debat, da planerne om en cykelsti efter massive borgerprotester førte til en omfartsvej med tilhørende cykelsti mellem Haslevvej og Nordrup.

Den løsning resulterer nu i, at der opsættes et 1,25 meter højt rørhegn ud mod Haslevvej. Det betyder, at beboerne på vejen ikke kan komme ud på Haslevvej, for eksempel for at tage bussen, uden at skulle gå ud hvor den gamle og den nye Mulstrupvej møder hinanden og derefter bevæge sig ad en vej uden fortov op til Haslevvej. Alternativt kan man krydse den Mulstrupvej for at komme over på den nye cykelsti.

Det har fået Nordrup-Farendløse Lokalråd til at protestere på vegne af især beboerne i Musltrup, der har huse ud mod henholdsvis den gamle Nordrupvej og Hasslevvej.

Skal krydse to veje - Det virker som en løsning, der skal genere borgerne. Den vil medføre, at børn, der skal med bussen i skole fra Haslevvej nu skal ud på en lang omvej, hvor de skal kyrdse to farlige veje for at komme hjem. Det er meget mere trafikfarligt. Det giver overhovedet ingen mening, siger formand for Nordrup-Farendløse Lokalråd Lars Vang, efter en længere mail-korrespondence med teknisk direktør Mette Jeppesen.

Lokalrådet har forsøgt at bremse arbejdet i håb om at få en dialog om en bedre og mere hensigtsmæssig løsning, for eksempel i form af et grønt plantebælte, der gør det muligt for beboerne at bevæge sig til fods ud til Haslevvej.

De er imidlertid blevet oplyst om, at vejlukningen er indført for at sikre sig, at cyklister - for eksempel skolebørn - ikke krydser den farlige Haslevvej og skyder genvej ad den gamle lukkede vej.

Bruger cykelstien - Men det kan vi jo se, at de ikke gør, siger Lars Vang.

- Der har i en lang periode ligget nogle store betonsten for enden af Nordrupvej, og vi kan se, at cyklisterne er glade for og bruger den nye cykelsti. Det er nemmere for dem, lyder vurderingen.

I mailkorrespondencen, som DAGBLADET har fået indsigt, henviser den tekniske direktør til en byrådsbeslutning fra april 2019.

Da byrådet nikkede ja til borgernes alternative cykelsti-forslag besluttede det samtidig, at den gamle Nordrupvej skulle lukkes af for både fodgængere og cyklister. Det fremgik klart af beslutningen.

Fornuftige mennesker? Men sådan forstod man det ikke i lokalområdet. Og Lars Vang er overbevist om, at ingen politikere ville bruge så ange penge på den løsning, hvis de så, hvad den indebar.

- Byrådet er jo fornuftige mennesker. Hvis de havde været klar over, at beboerne skal ud på lang omvej for at komme med bussen, havde de da ikke valgt den løsning, argumenterer Lars Vang, der undrer sig over, at Ringsted Kommune har sat sig for at føre beslutningen ud i livet lige netop i dag.

- Det er mærkeligt, at man med vold og magt, vil gennemføre det i dag. Vi har netop henvist til den vanskelige situation, vores land befinder sig i lige nu. Der må være andet og vigtigere ting, man kan foretage sig i kommunen.

Kan ikke stoppe Ifølge skrivelsen fra Mette Jeppesen kan administrationen imidlertid ikke omgøre en byrådsbeslutning, lige som et borgerdrevet forslag heller ikke kan gøre det.

I brevet svarer hun blandt andet:

» Lokalrådet har sendt brevet som et forslag til Ringsted Byråd. Rent teknisk kan forslag til behandling i Byrådet kun genereres af byrådets egne medlemmer, fra administrationen eller via et borgerforslag.«

Og videre:

»Et borgerforslag kan dog ikke fremsættes i sager, som er politisk afgjort i indeværende byrådsperiode. Da det er tilfældet i denne sag, er et borgerforslag ikke en mulighed. Forslaget fra Nordrup Farendløse Lokalråd vil således ikke blive sendt til behandling.

Byrådet har modtaget jeres første henvendelse og vil således også modtage dette svar.

Til information kan jeg oplyse, at hegnet planlægges opsat torsdag den 26. marts 2020. Hegnet er et ca. 1.25 m højt såkaldt "rørhegn" som består af ydre galvanisere rørprofiler udfyldt med hegnsfelter. Der er ikke planlagt yderligere arbejder, men såfremt arealet langs hegnet senere besluttes at skulle forblive offentligt ejet, modtager jeg gerne ønsker og forslag til evt. beplantning eller lignende.«

Lars Vang undrer sig over, at arbejdet skal sættes i gang netop nu, når der er indkommet borgerprotester imod løsningen.

- Der må da være andre og vigtigere ting, man skal tage sig af, og så kunne man indgå en dialog med borgerne, siger han.