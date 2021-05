Det er bl.a. skuespilleren Andrea Vagn Jensen, der kommer forbi galleriet Creative Minds på Nørregade lørdag den 15. maj kl. 11-16 for at snakke og male. Entré er gratis. Foto: Kim Agersten

Nyt galleri byder på liveart med kendte skuespillere

Lørdag kl. 11-16 slår galleriet dørene op for to skuespillere og to billedkunstnere, der henover fem timer skal fremstille kunst og sideløbende besvare spørgsmål fra gæsterne.

- Det bliver både spændende for os og dem. Andrea har aldrig udstillet før, så for hende er det første gang, mens Rudi er mere rutineret. Han har kæmpet rigtigt meget, og jeg fornemmer, at han har brugt kunsten til at udtrykke sig kreativt og personligt, siger Alexander Tao Schrøter og tilføjer: