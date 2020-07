Den nye foreningshus har i dag flere veludstyrede træningslokaler, som kan være en del af et fremtidigt seniortilbud. I baggrunden ses formand for Ringsted Sport Rolf Dejløw (tv) i samtale med filialdirektør i Sydbank Ringsted Henrik Tesgaard Nielsen.

Nyt foreningshus satser stort på aktive seniorer

Det nye 2000 kvadratmeter store foreningshus, som er skudt i gang på Haslevvej 11, satser målrettet på at igangsætte en stor del af Ringsteds seniorer. Ifølge foreningen Ringsted Sport, der står bag det nye hus, er seniorerne den største gruppe af inaktive borgere i kommunen.

Gruppen ligger ifølge Det centrale Foreningsregister langt under nabobyer som Køge og Roskilde. Her figurerer Ringsted med kun 24 procent foreningsaktive ældre, hvorimod tallet for Køge og Roskilde er henholdsvis 35 procent og 53 procent.