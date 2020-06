Se billedserie Heidi Koudal og Morten Vernø Jørgensen har etableret Benløse Festudlejning. Fotos: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Nyt firma med festudlejning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt firma med festudlejning

Ringsted - 13. juni 2020 kl. 18:08 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Bodil Pinholt

Nu er det heldigvis igen tilladt at samles til fest, og kniber det med rammerne og udstyret, så er hjælp at hente hos Benløse Festudlejning. Det er et helt nyt firma med base på Byskovvej i Benløse.

Heidi Koudal og Morten Vernø Jørgensen har i nogle år talt om, at de godt kunne tænke sig at have noget festudlejning.

- Så sad vi og kigge på et telt, så købte vi det, fortæller Heidi Koudal.

Så skulle der ekstra til, og der blev dermed indkøbt borde og stole. Glas, bestik og porcelæn er også en del af pakken.

- Det gik lige pludselig stærkt, beretter Heidi Koudal.

De har allerede de første ordre i hus.

- Det er gået over alt forventning, siger Morten Jørgensen.

Parrets oprindelige tanke var, at det skulle været lokalt, og derfor ville de satse på Benløse. De har begge mangeårig tilknytning til Benløse.

Men festudlejningen har allerede strakt sig langt ud over Benløses grænser, for der er kommet ordre fra blandt andet Korsør, Greve og Karise.

Selv om Morten Jørgensen og Heidi Koudal kun har været i gang i kort tid, så kigger de allerede på et telt mere. De har telt med plads til 40, og nu kigger de på telt med plads til 70 personer.

Heidi Koudal og Morten Jørgensen lytter til kundernes ønsker. Hvis der efterspørges noget, som ikke står på hjemmesiden, så er der mulighed, for at det kan anskaffes. Det har indtil videre kunne lade sig gøre.

Betingelsen for at leje er, at det er Benløse Festudlejning, der stiller telt, borde og stole op, og lægger gulv, hvis det er bestilt.

- Vi har mange ting i gang, erkender Morten Jørgensen

De arbejder begge fuldtids ved siden af det nye firma med festudlejning. Morten Jørgensen er tømrer og Heidi Koudal er pædagogmedhjælper.

De har masser af ideer til, hvad de kan bygge på festudlejningen. De har blandt talt om tage ud og grille ved havefester.

- Vi kunne godt tænke os at have den fulde pakke, siger Morten Jørgensen.

De har valgt at tage chancen nu, for deres børn er ved at være store.

Benløse Festudlejning kan kontaktes på benlosefestudlejning@gmail.com eller på telefon 41 66 55 61.