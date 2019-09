Se billedserie Fire præster fra Ringsted Sogn var med til Drop-in dåb i Sct. Bendts Kirke, der blev afholdt fredag eftermiddag mellem kl. 15-18. Foto: Anders Ole Olsen

Nyt drop-in koncept trak flere til døbefonten

Ringsted - 06. september 2019

Fredagens Drop-In dåb i Sct. Bendts Kirke trak flere interesserede til døbefonten, blandt andet som en mulighed for at gøre ritualet mindre ceremonielt og mere diskret.

Det er første gang, det sker i Ringsted: Værsgo, kom ind fra gaden, træk et nummer i køen og bliv døbt.

At dømme efter de første få fremmødte denne fredag eftermiddag er det kvikke alternativ dog ikke lige så populært som den klassiske dåbsceremoni, der sidste år indlemmede 122 Ringsted-borgere i den kristne tro.

Men lidt efter lidt kommervoksne og børnefamilier forbi den vældige kirke i byens centrum for at blive døbt.

Ikke mange er lige lette at få i tale, måske fordi drop-in dåben blandt andet er tiltænkt dem, der kvier sig ved at skulle bekende sin tro foran en fyldt kirkesal. Atter fordi dåbsritualet i manges ører høres som noget, der rimer mere på børn og babyer end voksne.

- Drop-In dåben er indført, fordi vi lever i en tid, hvor det ikke er naturligt for alle mennesker at blive døbt, mens de er små. Tiltaget har jeg i den grad hilst velkommen, fordi man som voksen netop har muligheden for at blive døbt uden, forstå mig ret, den store hurlumhej, siger Otto Lundgaard, sognepræst i Ringsted Sogn om det kvikke koncept, hvor alle - børn såvel som voksne - kan blive døbt.

Baptist uden dåbsattest En voksen, der er mødt op, fandt først for nylig ud af, at han ikke var døbt. 82-årige Vagn Jensen fra Ringsted har hele sit liv været baptist, men ringede på et tidspunkt til Folkekirken for at melde sig ud for ikke at betale kirkeskat. Her fik han at vide, at han ikke var medlem.

- Og man kan jo ikke melde sig ud af en klub, man ikke er medlem af i forvejen, som Vagn siger i sekundet efter sin dåb i Sct. Bendts Kirke.

- Selvom jeg egentlig ville melde mig ud, gik jeg så og tænkte på det længe, og det hele er så endt med, at jeg er vendt på en tallerken og taget til drop-in dåb i dag med hele min familie, siger Vagn smilende.

Afmystificering I Sct. Bendts Kirke er der tændt lys og såvel orgel som sangere lægger sædvanligvis en melodiøs ramme om ritualet, men ellers er de faste liturgiske elementer skåret så meget ind til benet, at dåben nemt kan nås på hjemturen fra arbejdet.

Ifølge sognepræst Otto Lundgaard kan tiltag som Drop-in dåben afmystificere ritualet for dem, som tror, at de på forhånd skal gå i langvarig bibellære for at blive døbt.

- Vi banker kirkens mure ned og kommunikerer til omverdenen, at det er meget enkelt at blive døbt. VI holder stadig dåbsgudstjenester, men det er stadig noget, der i højere grad tiltaler børnefamilierne og måske skræmmer de voksne, der kunne tænke sig at blive døbt lidt væk, siger Otto Lundgaard.

Selv kan han udmærket forstå, hvis nogle stejler over konceptet:

- Jeg forstår udmærket kritikken, men jeg må bare sige, at folk, der har den opfattelse, skulle komme forbi og se, hvordan det faktisk er. Jeg har lige døbt den første her, og jeg kan da fortælle, at for ham var det i hvert fald alvor.