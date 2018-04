Nyt domicil til skinnernes folk

Det nye domicil for de omkring 350 medarbejdere, der flyttes til Ringsted i forbindelse med regeringens første plan for udflytning af statslige arbejdspladser, har det forgange kvartal været igennem en konkurrence mellem tre firmaer. Her trak Henning Larsen Architects altså det længste strå i forhold til det visuelle, mens entreprenørfirmaet KPC København A/S skal stå for at bygge lokalerne og stå for driften i 20 år.