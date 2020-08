Nyt døgn uden smittede i Ringsted

For tredje dag i træk er der godt nyt fra Statens Serum Institut til Ringsted-borgerne.

Den glædelige nyhed betyder samtidig, at smittetrykket i Ringsted falder til 14,4 smittede per 100.000 indbyggere. Dermed ryger kommunen igen under den vigtige skæringslinje på 20.