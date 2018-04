Se billedserie Henrik Dudek (tv.) fra TMS Ringsted glæder sig over den udvidede aftale med Danske Bank, der lørdag var repræsenteret ved filialdirektør Per Nygaard og erhvervsdirektør Steen Dolberg. Foto: Thomas Olsen

Nye tiltag skal få endnu flere til at holde af TMS

Ringsted - 16. april 2018 kl. 10:07 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som optakt til TMS Ringsteds sidste kamp i 1. division mod Randers HK annoncerede Danske Bank, at man udvider sit sponsorat i den lokale håndboldklub. Det skete, da sponsorerne var samlet til fællesspisning, inden opgøret mod Randers blev fløjtet i gang i Ringsted Sportcenter.

- Vi følger klubben tæt og sætter stor pris på det engagement og den professionalisme, som vi altid møder fra klubbens side, både når vi møder op til kampe med vores gæster, og i den jævnlige kontakt, vi har med klubben, Derfor har vi besluttet, at vi gerne vil udvide vores sponsorstøtte, siger filialdirektør i Danske Bank i Ringsted Per Nygaard.

Blandt de nye tiltag er en årlig familiedag og en ny pris, som skal hylde de mange frivillige kræfter i håndboldklubben-

- Vi vil gerne få endnu flere til at bakke op om håndboldklubben og gøre den til en større del af bybilledet. Det mener vi, at en fast familiedag med aktiviteter kan hjælpe med til, tilføjer Per Nygaard.

Erhvervsdirektør i Danske Bank i Ringsted Steen Dolberg roser det stærke lokale netværk, der er samlet omkring håndboldklubben i form af erhvervsnetværket Bagholdet.

- Vi har jo drevet bank i Ringsted i rigtig mange år, og derfor ønsker vi selvfølgelig at være til stede, der hvor hjertet banker for byen. Og det må vi i den grad sige, at det gør, når TMS spiller sine kampe, og når vi yder en stor indsats i og omkring klubben. Derfor glæder vi os også meget over, at vi nu stifter en ny pris sammen med klubben. Prisen har netop til formål at hylde de frivilliges indsats, forklarer Steen Dolberg.

Han har blandt andet hentet inspiration i Nykøbing Falster håndbold i forbindelse med tilblivelsen af de nye tiltag i TMS Ringsted.

- Vi har fået ideer, som vi så har arbejdet videre med for at gøre dem endnu bedre og målrettet til TMS Ringsted. Jeg ser også muligheder i at udvide med venskabsklubber, så endnu flere unge håndboldspillere kan komme til at opleve elitehåndbold i de kommende sæsoner, påpeger Steen Dolberg.

De mange nye ideer og initiativer vækker glæde hos TMS-formand Henrik Dudek.

- Det er dejligt, når vores faste sponsorer involverer sig og kommer med nye ideer. Det er vi rigtig glade for, siger Henrik Dudek.

