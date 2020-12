Skjoldenæsholm vil gerne have flere gæster i restauranten, når coronarestriktionerne bliver lempet. Foto: Jens Wollesen

Nye tiltag på konferencecenter

Ringsted - 28. december 2020

Skjoldenæsholm Hotel og Konferencecenter nord for Ringsted er blandt andet på grund af coronanedlukningen begyndt at tænke i nye baner.

Til nytårsaften tilbyder Skjoldenæsholm, at man kan nyde dagen ved ikke selv at skulle stå i køkkenet. Den nye køkkenchef René Olsen og hans kokke laver fem retter klar, som man kan bestille og hente på dagen. Ved afhentningen tilbydes et glas til halsen, mens køkkenchefen fortæller, hvorledes maden tilberedes.

Der er allerede nu taget godt imod tiltaget, oplyser familien Bruun de Neergaard, som står for de nye tiltag.

Når coronarestriktionerne bliver ophævet, vil Skjoldenæsholm endvidere åbne for, at man kan nyde stedets atmosfære og køkken, selvom man ikke lige har tid til at overnatte. Det vil være et alternativ til de øvrige spisesteder på Midtsjælland.

Køkkenet på Skjoldenæsholm vil tilbyde varierede menuer i hverdagen og en særlig festlig menu fredag og lørdag, som kan bestilles på forhånd. Da Skjoldenæsholm har rigtig god plads, er det ikke noget problem at opfylde alle gældende Covid-19 krav. Der er således gode muligheder for at forkæle familien og venner med en god middag.