Nye sigtelser: Ledende ASMLA-medlemmer sigtes for finansiering og støtte af terror

Midt- og Vestsjællands Politi har i tæt samarbejde med PET efterforsket sagen mod de tre ledende medlemmer af ASMLA (Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz).

”Siden februar har vi i samarbejde med PET gennemført en omfattende efterforskning i sagen. Der er udført et stort og grundigt arbejde, og det er baggrunden for, at vi nu rejser nye sigtelser mod de tre ledende ASMLA-medlemmer. Det siger sig selv, at der med de nye sigtelser samlet set er tale om en meget alvorlig sag, og vi forventer, at der bliver tale om en længerevarende efterforskning, hvor flere forskellige spor skal forfølges yderligere.”

På baggrund af nye fund i efterforskningen rejser myndighederne nu terrorsigtelser mod de tre personer for at have finansieret og fremmet terror i Iran, herunder i samarbejde med en saudiarabisk efterretningstjeneste.

Helt uacceptabelt

Sagen har baggrund i en efterforskning, som PET indledte i november 2018, mod de tre ledende medlemmer af ASMLA, og skal derudover ses i sammenhæng med den straffesag, som i øjeblikket verserer ved Retten i Roskilde, hvor en norsk statsborger af iransk oprindelse er tiltalt for at have hjulpet en iransk efterretningstjeneste med at planlægge drab i Danmark på et af de tre ASMLA-medlemmer. Chef for PET, Finn Borch Andersen udtaler:

”Det er helt uacceptabelt, at fremmede lande og deres efterretningstjenester tager deres indbyrdes konflikter til Danmark, og at Danmark bliver brugt som udgangspunkt for finansiering og støtte af terror. Med de straffesager, der verserer nu, viser vi, at det har konsekvenser at udføre den slags handlinger i Danmark.”

Anklagemyndigheden i Midt- og Vestsjællands Politi vil på et retsmøde torsdag den 11. juni 2020 anmode om, at fængslingsgrundlaget vedrørende de tre ledende ASMLA-medlemmer udvides til også at omfatte de nye sigtelser.

Anklagemyndigheden vil af hensyn til efterforskningen anmode om lukkede døre under retsmødet. Der kan derfor heller ikke oplyses yderligere om sagen på nuværende tidspunkt.