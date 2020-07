Nye printere gør det lettere at sende pakker

- Jeg er rigtig glad for, at vi nu kan tilbyde vores kunder muligheden for at printe deres egne pakkelabels på alle posthuse i Ringsted. Det vil spare vores kunder både tid på at købe portoen hjemmefra i appen, og de slipper samtidig for at vente på betjening på posthuset, da de blot skal vise QR-koden. Jeg håber, at det vil gøre hverdagen lidt lettere for vores kunder og samarbejdspartnere, når der skal sendes pakker, siger Lenette Ludvigsen, distriktschef i PostNord, i en pressemeddelelse.