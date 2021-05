Nye lejeboliger er revet væk i landsby

- Det er overvældende. Til trods for at det kun er otte af de 48 lejeboliger, der står klar den 1. august, har vi allerede lejere klar til næste etape, der er klar til indflytning primo 2022. Da min byggepartner Jan Larsen og jeg for to år siden blev enige om, at vi ville lave projektet og sidenhen fandt placeringen, var vi klar over, at området var attraktivt, alligevel havde vi ikke turde håbe på så overvældende en interesse, siger Mike Borgstrøm, der er direktør i Huse-Byg.