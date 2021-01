Annika Kallsgarð Oht stopper som formand for Stop Spild Lokalt i Ringsted. Det sker, fordi hun lider af senfølger fra coronavirus. Nu skal nye kræfter tage over i foreningen.

Nye kræfter tager over fra corona-ramt ildsjæl

Nu viser det sig, at foreningen ikke kan nøjes med at finde en til at sidde for bordenden, da hele bestyrelsen har valgt at trække sig.