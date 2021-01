Stop Spild Lokalt Ringsteds nye formand, Heidi Hoffmann Nielsen, er 39 år og arbejder til dagligt som social- og sundhedsassistent på Plejecenter Solbakken. Hun bor i Ringsted med sin mand og to drenge. Privatfoto

Nye kræfter kæmper for mindre madspild

Ringsted - 31. januar 2021 kl. 16:44 Af Kasper Frank Kontakt redaktionen

Foreningen Stop Spild Lokalt Ringsted har fået ny bestyrelse. Det står klart, efter foreningens generalforsamling tidligere på ugen, hvor der blev fundet fem nye bestyrelsesmedlemmer.

Foreningens nye formand er Heidi Hoffmann Nielsen. Hun afløser en af initiativtagerne til foreningen, Annika Kallsgarð Oht, som har trukket sig på grund af senfølger fra coronavirus.

Den nye formand har selv været frivillig gennem længere tid, og hun er allerede i fuld gang med bestyrelsesarbejdet.

- Lige nu er der en masse overdragelse fra Annika, som har gjort det så fint. Nu håber vi, at vi kan gøre det lige så godt fremadrettet, siger Heidi Hoffmann Nielsen.

DAGBLADET har tidligere beskrevet, at de tidligere bestyrelsesmedlemmer af forskellige årsager ikke længere ønskede at fortsætte. Flere af de aktive frivillige kunne ikke acceptere, at foreningen skulle lukke, fordi der manglede folk i bestyrelsen. Derfor er den nye bestyrelse valgt mere af nød end af lyst, indrømmer den nye formand.

- Der var ingen andre, der førte det videre, og så blev vi prikket lidt til. Nu har vi taget en for holdet. Det er jo det, vi gør i det frivillige arbejde, siger Heidi Hoffmann Nielsen.

Har travlt med maduddeling Selv om der er coronarestriktioner, har foreningens frivillige fortsat travlt med at uddele mad flere gange om ugen fra Laden på Eriksvej.

Derudover er der aktivitet i foreningens Facebook-gruppe med 2.500 medlemmer, hvor der tilbydes forskellige gratis varer. Onsdag eftermiddag tog det eksempelvis ikke mere end et par minutter at få afsat en uåbnet pakke Treo, som en frivillig derefter lovede at fragte fra Ringsted til Vetterslev.

Det er netop den form for hjælpsomhed, den nye bestyrelse vil videreføre.

- Vi skal videre i den samme gode stil som hidtil. Vores vision er, at vi kommer med et friskt pust, og at alle mærker, at vi rigtig gerne vil det, siger Heidi Hoffmann Nielsen.

Har adopteret Annikas hjertebarn Den nye formand har ikke tænkt sig at lave de store revolutioner i foreningen, som tæller 30-40 aktive frivillige.

- Der skal da ske noget nyt og spændende. Måske bliver det ikke altid, som det plejer, men det kunne måske være lige så godt eller bedre. Men som jeg siger til Annika (den tidligere formand, red.), føler jeg, at jeg har adopteret hendes hjertebarn. Og jeg vil passe lige så godt på hendes hjertebarn, som hun har passet på det, siger Heidi Hoffmann Nielsen.

Den nye bestyrelse udgøres nu af formand Heidi Hoffmann Nielsen, kasserer Mette Risager Hansen, Pernille Søgaard, Hanne Frederiksen og Maryan Larsen.

Der uddeles mad i Laden på Eriksvej 2 i Ringsted tirsdag og torsdag kl. 18.30 og søndag kl. 16.