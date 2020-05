Nye kartofler gik som varmt brød

Der var sikkert nye kartofler og friske, danske jordbær på menuen i mange Ringsted-hjem i går, for Steens Frugt og Grønt er nu tilbage på Torvet. Han forhandler grøntsager, som lige taget fra den danske muld samt sæsonens bær og frugt.

Frugt- og grønthandler Steen Haulund indledte sæsonen i Ringsted i lørdags. Det er nyt, at han også kommer om onsdagen, og det vil han gøre fremover.

- Jeg var spændt på i dag. Det er første gang, jeg er her om onsdagen, siger Steen Haulund.

- Her i sommer satser jeg 100 procent på, at jeg kun skal sælge grønt, siger Steen Haulund.

Foruden i Ringsted, vil han være at finde med sin bod i Slagelse om fredagen.

Allerede omkring klokken 13 var de forskellige kasser ved at være tomme.

- Der har været forrygende. Der har været kunder hele tiden, fortæller Steen Haulund, der slet ikke havde nået at spise sin frokost.

Det er sæsonens første nye, danske kartofler, han præsenterede for kunderne.

- Jeg går meget op i, at det skal være kvalitetsvarer, siger Steen Haulund.

Det er også vigtigt for ham, at det visuelle er i orden.

På lørdag, når Steens Frugt & Grønt er tilbage, så bliver det med et nummersystem. Boden er stor, og det kan være svært at styre, hvem, der står først for tur. Specielt om lørdagen, hvor der normalt er mange kunder.