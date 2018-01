Det ligger fast, at alle husstande i Ringsted Kommune skal affaldssortere meget mere. Nu står det også klart, hvem der skal tømme stativer og containere. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Nye folk skal hente nysorteret affald Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nye folk skal hente nysorteret affald

Ringsted - 27. januar 2018 kl. 19:03 Af Anders Petri Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det blev et kapløb om pengene, der afgjorde, hvem der skal hente affald for borgerne i Ringsted Kommune de næste fem år. Vognmandsfirmaet M. Larsen A/S fra Brøndby vandt over et firma fra Glostrup og RenoNorden, der hidtil har haft opgaven. Samtlige af de tre mulige leverandører levede nemlig op til de krav, Ringsted Kommune fremsatte i det 58 siders lange udbudsmateriale, firmaerne skulle forholde sig til.

Med alle krav opfyldt blev det dermed et spørgsmål om pengene, der afgjorde sagen for Ringsted Kommune. Det fortæller Tine Christiansen, der er direktør for teknik og miljø, vej og ejendom i Ringsted Kommune.

- Det var dem (M. Larsen A/S, red.), der levede op til buddet. Under de konditioner, vi havde udbudt, havde de den bedste pris. Det er det, der var kriterie nummer ét, siger Tine Christiansen.

Betalingen for at hente affaldet for samtlige 34.403 borgere i Ringsted er 16.970.000 kroner.