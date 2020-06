Ny ungdomsorganisation skyder op i Ringsted og Borup

- Jeg har som ankermand for dette projekt - en ny DSU-afdeling i Ringsted - været undervejs i lidt over 4 år og det er endelig lykkedes at samle de unge under samme fane, nemlig den røde socialdemokratiske fane, fortæller John Fobian-Madsen, der er 1. suppleant til Regionsrådet for Socialdemokratiet i Ringsted-Sorø-kredsen.